Son Dakika Haberleri: TEB konut kredisi faizlerini yüzde 0.99'a indirdi
Son Dakika Ekonomi TEB konut kredisi faizlerini yüzde 0.99'a indirdi - Son Dakika Ekonomi

TEB konut kredisi faizlerini yüzde 0.99'a indirdi

7 saat önce

Türk Ekonomi Bankası (TEB), konut kredisi faiz oranında bir indirim daha yaparak, faiz oranını yüzde 0.99'a düşürdü.

TEB konut kredisi faizlerini yüzde 0.99'a indirdi, System.String[]

Türk Ekonomi Bankası (TEB), konut kredisi faiz oranında bir indirim daha yaparak, faiz oranını yüzde 0.99'a düşürdü.

TEB'den yapılan açıklamada, "TEB'in yeni konut kredisinden faydalanmak isteyenler kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 0,99 faiz oranlı konut kredisi alabiliyor" denildi.

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, ev sahibi olmak ya da konuta yatırım yapmak isteyenler için kredi faiz oranını yüzde 0.99'a düşürdüklerini söyledi ve ekledi:

"Konut kredilerinde, 2019 yılı boyunca uygun fiyatlar ile kredi veren bankalardan biri olduk. Bu kapsamda tüm müşterilerimiz 120 aya kadar olan tüm vadelerde kampanyamızdan yararlanabiliyor. Üstelik geçerli faiz oranımızda kredi tutarı üst limiti de bulunmuyor. Aynı zamanda tüm müşterilere ödeme güçlerine göre farklı ödeme planları oluşturabiliyoruz. Burada TEB olarak bizim için önemli olan müşterilerimizin bütçesine ve ihtiyacına göre kendisini zora sokmayacak en uygun çözümü üretmek." (Fotoğraflı)


Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Konaklama vergisinde değişikliğe gidildi! Vergi oranı yüzde 2'ye çekildi Gaziantepli oto tamircisinin geliştirdiği sistem ile araçlar yüzde 50 suyla çalışıyor Evlerine gelen temizlikçiden şüphelenip odaya kamera koydular, hayatlarının şokunu yaşadılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 19:22:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TEB konut kredisi faizlerini yüzde 0.99'a indirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]