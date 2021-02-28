TEB Ligi 16. ve 17. Hafta Fikstürü Yayınlandı!

Türkiye Espor Basketbol Ligi diğer bir deyişle TEB Ligi yayınlandı. Maçlar bu akşam 21.00'de başlıyor. VPG ve Bacar Automative sponsorluğunda düzenlenen ligin, 16. ve 17. hafta fikstürünü derledik.
16. Hafta Fikstürü şu şekilde:
Steel Tactics Esports - Eskişehirspor
Godzilla Esports - Digital Athletics
fastPay Wildcats - Blaze Esports
Galatasaray Espor - Antalyaspor
Çamlıca Espor - Kocaelispor
Beşiktaş Esports - Bursaspor
17. Hafta Fikstürü şu şekilde:
Steel Tactics Esports - Antalyaspor
fastPay Wildcats - Çamlıca Espor
Bursaspor - Godzilla Esports
Beşiktaş Esports - Eskişehirspor
Digital Athletics - Kocaelispor
Blaze Esports - Galatasaray Espor
Lig hakkında detaylı bilgi için www.tebligi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
Playerbros ekibi olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz, iyi olan kazansın!
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