TEB Ligi Hafta 4 sonuçları paylaşıldı! - Son Dakika

Basketbolseverleri ekranlara kitleyen espor turnuvası TEB Ligi Hafta 4 sonuçları paylaşıldı. Türkiye Espor Basketbol Ligi, Twitter hesabı üzerinden karşılaşmaların sonuçlarını paylaştı.

4. haftanın maçları ve bu maçların sonuçları şu şekilde:

SuperMassive Blaze Esports 53 - 41 Regnum Carya

HAK3 Esports 64 - 97 OtherSide Esports

SteelTactics Esports 10 - 37 Çamlıca Espor

Göztepe Gaming 79 - 52 Fethiyespor Kulübü

Gençlerbirliği Spor Kulübü 55 - 58 Beşiktaş Esports

Kocaelispor 35 - 55 Interrail Espor

Bursaspor - ModZ Esports (Karşılaşma Ertelendi)

Kıran kırana rekabet içinde geçen karşılaşmalar yukarıdaki gibi sonuçlandı. Bursaspor - ModZ Esports karşılaşmasının ise oynanacağı tarih sosyal medya hesapları üzerinden duyurulmadı.

Playerbros ekibi olarak turnuvadaki tüm takımlara başarılar diliyoruz, bir sonraki hafta görüşmek üzere!

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