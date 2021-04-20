TEB, "Özel Infinite Card Limited Edition"ı müşterilerinin kullanımına sundu - Son Dakika

TEB, "Özel Infinite Card Limited Edition"ı müşterilerinin kullanımına sundu

20.04.2021 14:43
TEB,

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Özel Bankacılık, yeni özel kredi kartı "TEB Özel Infinite Card Limited Edition"ı müşterilerinin kullanımına sundu.

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Özel Bankacılık, yeni özel kredi kartı "TEB Özel Infinite Card Limited Edition"ı müşterilerinin kullanımına sundu.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, TEB Özel Bankacılık, varlık yönetimi alanındaki uzmanlığıyla müşterilerinin bankacılık ve finansman işlemlerine uzun vadeli değer katmayı hedeflerken, sunduğu ürün ve hizmetlerle de onların yaşamlarına ayrıcalıklar getirmeyi hedefliyor.

Portföyünde bulunan seçkin kredi kartlarıyla müşterilerinin iş ve özel yaşamlarını farklılaştıran TEB Özel, yeni özel kredi kartı "TEB Özel Infinite Card Limited Edition"ı müşterilerinin kullanımına sundu.

"TEB Özel Infinite Card Limited Edition", siyah tasarımı ve metal yapısıyla dikkati çekerken, kullanıcılarına getirdiği fırsatlarla da fark yaratıyor. Otel ve restoran harcamalarında yüzde 10 indirim, avans mil programı, ücretsiz lounge kullanımı ve havalimanı otoparklarında yüzde 50 indirim, concierge hizmetleri, hafta sonu sinema ve tiyatro biletlerinde yüzde 50 indirim fırsatlarının yanı sıra VISA'nın global ayrıcalıkları da kart sahiplerine sunuluyor.

"Müşterilerimize her zaman en iyisini sunmak için hizmetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, 1989 yılından bu yana özel bankacılık alanında güvenilir ve tutarlı bir çizgide ilerlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"TEB olarak Türkiye'de bu alanda hizmet veren ilk bankalardan biriyiz ve bu alandaki önderliğimizi yeni ürün ve hizmetlerimizle değer katarak devam ettiriyoruz. Bu kapsamda 11 özel bankacılık merkezimiz ve 4 şube içi hizmet noktamızda TEB Özel müşterilerine en iyi hizmeti sunmak için çalışıyor, onların talepleri doğrultusunda ürünler geliştiriyoruz.

TEB Özel markasının kalitesini ve ayrıcalığını vurguladığımız en yeni ürünümüz ise TEB Özel Infinite Card Limited Edition kredi kartı oldu. Müşterilerimiz, kartı ellerine aldıkları ilk andan, avantajlarından yararlanacakları ana kadar çok geniş bir çerçevede TEB Özel müşterisi olmanın farkını yaşayacaklar. TEB Özel olarak müşterilerimize her zaman en iyisini sunmak için hizmetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz."

TEB Özel Infinite Card Limited Edition ayrıcalıkları

Verilen bilgiye göre, TEB Özel Infinite Card Limited Edition, müşterilerine çok çeşitli fırsatlar sunuyor. Örneğin, kart sahipleri, yurt içinde ve dışındaki otel ve restoran harcamalarında yüzde 10 indirim kazanıyor. TEB Özel Infinite Card Limited Edition kullanıcıları, "Mil Programı" ile kazandığı bonusları TEB Seyahat Hattı'nda uçuş mili olarak kullanabiliyor, kartta yeterli bonus olmasa bile avans mil kullanıp harcama sözü vererek istediği hava yolu firmasından dilediği yere alan vergisi dahil bedava bilet alabiliyor.

Müşteriler, TEB Özel Infinite Card Limited Edition ile 100 ülkede 300'den fazla şehirdeki havalimanında 850'yi aşkın lounge'dan bir misafirleri ile birlikte ücretsiz faydalanabiliyor. Ayrıca, birçok havalimanı otoparkında da kart sahiplerine özel yüzde 50 indirim uygulanacak.

Kullanıcılarına iş veya seyahat odaklı avantajların yanı sıra kültürel aktiviteler için de fırsatlar sunan TEB Özel Infinite Card Limited Edition, kart sahiplerinin hafta içi yapacağı 100 TL ve üzeri harcamalarına karşılık olarak hafta sonu alacakları sinema veya tiyatro biletlerinde yüzde 50 indirim sağlıyor.

Türk Ekonomi Bankası, Kredi Kartı, Tiyatro, Otel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TEB, 'Özel Infinite Card Limited Edition'ı müşterilerinin kullanımına sundu - Son Dakika Ekonomi


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