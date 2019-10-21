Son Dakika Haberleri: TEB, "SMS ile Vergi" ürününü devreye aldı
Son Dakika Ekonomi TEB, 'SMS ile Vergi' ürününü devreye aldı

TEB, "SMS ile Vergi" ürününü devreye aldı

1 saat önce

Türk Ekonomi Bankası (TEB), "SMS ile Vergi" ürününü hayata geçirdi.

TEB,

Türk Ekonomi Bankası (TEB), "SMS ile Vergi" ürününü hayata geçirdi.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, TEB, daha önce devreye aldığı ve Türkiye'nin önde gelen kuruluşları tarafından hızı ve kolaylığı sebebiyle tercih edilen "SMS ile Gümrük Vergisi" ve "SMS ile ÖTV" hizmetlerinden sonra, firmaların bunların dışında kalan KDV, Muhtasar gibi diğer tüm vergilerini de bir SMS ile ödemelerine imkan sağlayan yeni ürününü müşterilerinin hizmetine sundu.

TEB, ticaret ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren tüm şirketlerin kolaylıkla kullanabileceği yeni ürününü hayata geçirdi. TEB'in "SMS ile Vergi" ürünü şirketlere operasyonel kolaylık ve hız dışında, 7 gün 24 saat işlem yapabilme olanağı sağlıyor.

Ürüne abone olan mükellefler tek bir SMS ile mesai saatleri dışında dahi ödemelerini gerçekleştirebiliyor. SMS bankaya ulaştıktan sonra vergi ödeme işlemi saniyeler içinde gerçekleşirken, mükellefe SMS ile işlemin tamamlandığı bildiriliyor. Aynı zamanda müşteriler, vergi ödemesi için gönderdikleri SMS'lerle ilgili herhangi bir ücret de ödemiyor.

"Nakit Yönetimi deyince ilk akla gelen banka olma hedefiyle devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Nakit Yönetimi Direktörü Ali Aras, bu yeni ürünle firmaların nakit yönetimlerinde sektörde bir ilke imza attıklarını belirtti.

Aras, "Nakit Yönetimi deyince ilk akla gelen banka olma hedefiyle tahsilat ve ödemelerde işleri kolaylaştıracak, verimliliği artıracak ve riskleri yönetmeye yardımcı olacak inovatif ürünler yaratmaya devam ediyoruz. Terzi işi çözümlerimizle müşterilerimizin işlerini hızlandırmak üzere günlük nakit döngülerinin içinde yer alıyor, böylece diğer işlemleri için de ilk tercih ettikleri banka oluyoruz. Aynı zamanda SMS ile Vergi Ödeme ürünümüzle müşterilerimizin vergi ödemelerini kolaylaştıracak yeni bir kanal açarak vergi tahsilatlarının artmasına da destek oluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

TEB olarak her alanda inovatif bakış açısıyla hareket etmeye odaklandıklarını ifade eden Aras, "TEB olarak, müşterilerimizin önde gelen tahsilat ve ödeme bankası olmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Müşterilerimizin tahsilat ve ödeme süreçlerinde yeni dijital ve daha mobil çözümlere ihtiyaç duyduklarını görüyor ve bu alanlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Ekonomi Bankası, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:32 Kaynak: AA
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