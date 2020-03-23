TEB şubelerinin çalışma saatleri değişti - Son Dakika
Son Dakika Güncel TEB şubelerinin çalışma saatleri değişti - Son Dakika

TEB şubelerinin çalışma saatleri değişti

6 saat önce

Türkiye ekonomi Bankası (TEB) şubeleri, bugünden itibaren 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

TEB şubelerinin çalışma saatleri değişti, System.String[]

Türkiye Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi Bankası (TEB) şubeleri, bugünden itibaren 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

TEB'den yapılan kısa açıklamaya göre, banka, şubelerinde bankacılık işlemlerini sağlıklı ve aksatmadan sürdürebilmek için bugün itibarıyla hafta içi her gün 12.00-17.00 saatleri arasında müşteri kabul edecek.

Öte yandan, Türkiye'de faaliyet gösteren bazı diğer bankalar da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına önlem amaçlı mesai saatlerini güncellediklerini açıklamıştı.

Ekonomi, Türkiye, Banka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:20 Kaynak: AA

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