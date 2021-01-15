TEB, şubelerinin çalışma saatlerini güncelledi
15.01.2021 11:13
Türk Ekonomi Bankası (TEB), şubelerinin çalışma saatlerini hafta içi her gün 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri olarak güncelledi.
Türk Ekonomi Bankası (TEB), şubelerinin çalışma saatlerini hafta içi her gün 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri olarak güncelledi.
TEB'den yapılan açıklamaya göre banka şubeleri, dün itibarıyla hafta içi her gün 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı.
TEB müşterileri, bankacılık işlemlerini hızlıca yapabilmek için öncelikli olarak mobil bankacılık uygulamaları CEPTETEB ile CEPTETEB İŞTE'yi, TEB İnternet Şubesini ve TEB ATM'lerini tercih edebilecek.
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