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TEB Tedarikçi Buluşması'nın 11'incisi gerçekleştirildi - Son Dakika

TEB Tedarikçi Buluşması'nın 11'incisi gerçekleştirildi

28.05.2021 15:03
TEB Tedarikçi Buluşması'nın 11'incisi gerçekleştirildi, System.String[]

Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB), 11'incisini düzenlediği TEB Tedarikçi Buluşması etkinliğini Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çevrim içi gerçekleştirdi.

Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB), 11'incisini düzenlediği TEB Tedarikçi Buluşması etkinliğini Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çevrim içi gerçekleştirdi.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen TEB Tedarikçi Buluşması salgının yarattığı yeni dünya düzeni ve bunun iş yapış şekillerine etkisini masaya yatırdı.

Etkinlik, salgın nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çevrim içi gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Tedarik Direktörü Arda Polat, tedarikçileri seçerken toplam sahip olma maliyeti, kalite ve çevresel bilinç gibi faktörleri gözettiklerini belirterek, "Kurumsal sosyal sorumluluğa bizim kadar önem veren tedarikçilerle çalışmayı tercih edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Salgının tedarik zinciri ve paydaşlarının önemini bir kere daha ortaya koyduğunu aktaran Polat, tedarikçileri ile birlikte hızlı hareket edebilen, yeni dünya gereksinimlerine hızlı çözüm üretebilen kurumların, çalışmalarına hız kesmeden devam edebildiğini bildirdi.

Polat, şunları kaydetti:

"Şeffaflık, iletişim, ortaklık bilinci hepsi tedarik zinciri sürdürülebilirliği içindir. Bugünlerde yaşadığımız salgın sebepli belirsizliği yönetmenin, kilit paydaş olarak adlandırdığımız tedarikçilerimiz ile iş birliğimiz sayesinde mümkün olduğunun farkındayız. Tedarik zinciri operasyonlarındaki başarıdan söz edilebilmesi için, bu operasyonlarla birlikte regülasyon, coğrafi, finansal, çevresel, etik, sosyal boyutlu gibi tüm risklerin ne kadar başarılı ile yönetildiği büyük önem taşıyor. TEB Tedarik Yönetimi olarak süreçlerimizi bu riskleri daha oluşmadan önlemeye yönelik olarak kurguladık. Günün ihtiyaçları doğrultusunda süreçlerimizi geliştirmeye ve iyileştirmeye devam ediyoruz. Tedarikçilerimizi de risk odaklı hareket edenler arasından seçmeyi tercih ediyoruz."

Sürdürülebilirlik kritik önemde

TEB Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Aşkın Dolaştır ise salgınla beraber yeni bir dünyanın kurulmaya başladığını, bu noktada sürdürülebilirliğin kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Üretim ya da ticaret yapılan sektörlere bakıldığında sürdürülebilirliğin kurumun kendi iç süreçlerine odaklandığını dile getiren Dolaştır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak finans sektöründe odak noktası dengeli bir şekilde hem süreçleri hem de riskleri içeriyor. Bankamızda sürdürülebilirliğin temelini ise ekonominin gelişimine katkıda bulunarak, işimizi etik bir biçimde yapmak ve paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek oluşturuyor. KOBİ'den bireysele, kurumsal firmalardan girişimcilere ve kadın patronlara uzanan geniş bir yelpazede farklı müşteri segmentleri için sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunurken, aynı zamanda toplumsal fayda sağlamaya, topluma, çevreye ve insan yaşamına değer katan, pozitif etki yaratan çalışmalara da odaklanıyoruz. Sürdürülebilirlik anlayışında küresel standartları yakalayarak hem ülkemizde hem de sektöründe rol model olma hedefimiz var. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları da (UNSDGs) değerli bir referans bizim için."

TEB Tedarikçi Buluşması'nın son bölümünde ise TEB Tedarik Direktörü Arda Polat'ın moderatörlüğünde, TEB İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bade Sipahioğlu Işık ile FutureBright ve Davranış Enstitüsü Kurucusu Akan Abdula'nın konuşmacı olarak katıldığı "Gelecek ve İş Dünyası" paneli gerçekleşti.

Ödüller sahiplerini buldu

Tedarikçi Ödülü Kategorisinde, Aytur Turizm Seyahat Tic. Ltd. Şti., Bantaş Nakit ve Kıymetli Mal Taşıma ve Güvenlik Hizmetleri AŞ, Casper Bilgisayar Sistemleri AŞ, Cyberwise Bilişim Ticaret AŞ, Hobim Arşivleme ve Basım Hizmetleri AŞ, Sardunya Gıda Mutfak İşletmeleri Tic. AŞ, Jüri Özel Ödülü Kategorisinde, Enforsec Bilgi Güvenliği Yazılım Bilişim Danışmanlık Ltd. Şti., Ihs Kurumsal Teknoloji Hizmetleri AŞ, Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ, Teksan Jeneratör Elektrik San.Tic. AŞ, Vodafone Telekomünikasyon AŞ ödüle layık görüldü.

Türk Ekonomi Bankası, Bilişim, Ticaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TEB Tedarikçi Buluşması'nın 11'incisi gerçekleştirildi - Son Dakika


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