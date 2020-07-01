TEB, üç uluslararası ödülün sahibi oldu - Son Dakika

TEB, üç uluslararası ödülün sahibi oldu

Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB) mobil uygulaması "CEPTETEB İŞTE" Global Business Excellence Awards tarafından "En İyi Uygulama", Global Finance Magazine tarafından düzenlenen "Global Finance Innovators 2020" ile Best Business Awards tarafından "En İyi İnovasyon" ödüllerine layık görüldü.

Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB) mobil uygulaması "CEPTETEB İŞTE" Global Business Excellence Awards tarafından "En İyi Uygulama", Global Finance Magazine tarafından düzenlenen "Global Finance Innovators 2020" ile Best Business Awards tarafından "En İyi İnovasyon" ödüllerine layık görüldü.

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TEB'den yapılan açıklamaya göre, bankanın CEPTETEB Mobil Uygulaması'ndan sonra KOBİ, kurumsal ve işletme müşterileri için ocak ayında tanıttığı, birçok finansal işlemi kolay ve hızlı bir şekilde yapabilme olanağı sunan mobil uygulaması "CEPTETEB İŞTE" kısa sürede üç ayrı ödüle layık görüldü.

Bu kapsamda CEPTETEB İŞTE, Global Business Excellence Awards'ta "En İyi Uygulama" ödülü kazanırken, Global Finance Magazine tarafından düzenlenen Global Finance Innovators 2020 ve "The Best Business Awards" kapsamında da "En İyi İnovasyon" ödüllerini aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz, "CEPTETEB İŞTE"yi geliştirirken her adımda müşteriyi yoğun bir şekilde sürece dahil ettiklerini ve kısa sürede de uygulamanın büyük başarılar elde ettiğini bildirdi.

Cengiz, şunları kaydetti:

"TEB KOBİ Bankacılığı olarak müşterilerimize teknolojik gelişim ve dijital dönüşüm süreci içinde var olabilmeleri, farklı bakış açıları kazanmaları ve geleceğin kodlarını daha iyi okuyabilmeleri adına rehberlik ederken kendi hizmet modellerimizi de bu yönde dönüştürüyoruz.

KOBİ'lere yönelik finansal ve finansal olmayan çeşitli ürün ve hizmetler sunuyoruz. Bu kapsamda KOBİ'lere özel olarak tasarladığımız ve bu yılın başında hayata geçirdiğimiz mobil uygulamamız CEPTETEB İŞTE, kullanım kolaylığı ve eşsiz tasarımıyla her geçen gün daha fazla müşterimize ulaşıyor. Dijital ticari bankacılık alanındaki yenilikçi yaklaşımımızın bir ürünü olan CEPTETEB İŞTE'nin uluslararası üç ayrı kuruluş tarafından da takdir edilmesi bizleri gururlandırıyor."

Türk Ekonomi Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 13:01 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TEB, üç uluslararası ödülün sahibi oldu - Son Dakika Ekonomi

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