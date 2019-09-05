Son Dakika Haberleri: TEB, uluslararası ödeme sistemi Swift GPI'a katıldı
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TEB, uluslararası ödeme sistemi Swift GPI'a katıldı

2 saat önce

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Nakit Yönetimi, yurt içi ve yurt dışı bankalara gerçekleştirilen ithalat ve görünmeyen kalem ödemeleri ile ilgili Swift GPI (Global Payments Innovation) bilgisini CEPTETEB İnternet Şubesi üzerinden izleme özelliğini devreye aldı.

TEB, uluslararası ödeme sistemi Swift GPI'a katıldı, System.String[]

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Nakit Yönetimi, yurt içi ve yurt dışı bankalara gerçekleştirilen ithalat ve görünmeyen kalem ödemeleri ile ilgili Swift GPI (Global Payments Innovation) bilgisini CEPTETEB İnternet Şubesi üzerinden izleme özelliğini devreye aldı.

Banka açıklamasına göre, son yıllarda Türkiye'de yaptığı inovasyon girişimleriyle dikkati çeken TEB, 1 Ekim 2018 itibarıyla uluslararası para transferlerinde hızı ve kolaylığı güvenli bir sistemle sunan Swift GPI sistemine dahil oldu.

Swift GPI ile sisteme üye olan diğer yurt dışı bankalarla yapılacak işlemlerde ödemenin nerede olduğu veya nereye takıldığı gibi detaylar, hızlı ve şeffaf bir şekilde ödeme zinciri boyunca uçtan uça takip edilebilecek.


Finans ve bankacılık sektöründe son 30 yılda ortaya çıkan en büyük gelişmelerden olan Swift GPI'a yakın zamanda gelen ödeme durdurma özelliği sayesinde karşı tarafa henüz ulaşmamış ödemelerin durdurulması da sunulan seçenekler arasında yer alıyor.

Türk Ekonomi Bankası, Swift, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:00 Kaynak: AA
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