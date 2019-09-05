Son Dakika Haberleri: Teb, uluslararası ödeme sistemi swift gpı'a katıldı
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Teb, uluslararası ödeme sistemi swift gpı'a katıldı

3 saat önce

TEB Nakit Yönetimi, yurt içi ve yurt dışı bankalara gerçekleştirilen ithalat ve görünmeyen kalem ödemeleri ile ilgili SWIFT gpi bilgisini CEPTETEB İnternet Şubesi üzerinden izleme özelliğini devreye aldı.

Teb, uluslararası ödeme sistemi swift gpı'a katıldı, System.String[]

TEB Nakit Yönetimi, yurt içi ve yurt dışı bankalara gerçekleştirilen ithalat ve görünmeyen kalem ödemeleri ile ilgili SWIFT gpi bilgisini CEPTETEB İnternet Şubesi üzerinden izleme özelliğini devreye aldı.

TEB'den yapılan açıklamada, "Böylece TEB müşterileri transferlerinin durumunu, aracı banka hareketlerini, alıcının hesaplarına ulaştığı ana dek şeffaflıkla takip edebilecek" denildi.

Açıklamaya göre, son yıllarda Türkiye'de yaptığı inovasyon girişimleriyle dikkat çeken Türk Ekonomi Bankası (TEB), 1 Ekim 2018 tarihi itibariyle uluslararası para transferlerinde hızı ve kolaylığı güvenli bir sistemle sunan Swift GPI (Global Payments Innovation) sistemine dahil oldu.

Buna göre, Swift GPI ile sisteme üye olan diğer yurt dışı bankalarla yapılacak işlemlerde ödemenin nerede olduğu veya nereye takıldığı gibi detaylar; hızlı ve şeffaf bir şekilde ödeme zinciri boyunca uçtan uça takip edilebilecek.

Finans ve bankacılık sektöründe son 30 yılda ortaya çıkan en büyük gelişmelerden olan Swift GPI'a yakın zamanda gelen ödeme durdurma özelliği sayesinde karşı tarafa henüz ulaşmamış ödemlerin durdurulması da sunulan seçenekler arasında yer alıyor.

Türk Ekonomi Bankası, Swift, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:51 Kaynak: DHA
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