TEB ve KIA'dan otomobil finansmanında iş ortaklığı

TEB Cetelem ve KIA iş ortaklığı "Satış Noktasından Hizmet" iş modeli ile müşterilere araçlarını satın aldıkları noktada kredi kullanma imkanı ve kolaylığı sunmaya başladı.

TEB Cetelem ve KIA iş ortaklığı "Satış Noktasından Hizmet" iş modeli ile müşterilere araçlarını satın aldıkları noktada kredi kullanma imkanı ve kolaylığı sunmaya başladı.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, Yeni Sportage, Yeni Ceed, Stonic ve ikonik modeli Stinger ile 2019 yılına iddialı başlayan KIA, TEB Cetelem ile gerçekleştirdiği iş ortaklığı kapsamında otomobilseverlere avantajlı taşıt kredisi seçenekleri sunmaya başladı.

İş birliği kapsamında, KIA yetkili satıcılarında finansman hizmeti sağlayan TEB Cetelem, KIA müşterilerine bütçeye uygun ödeme seçenekleri sunuyor. TEB Cetelem, otomobil satın almak isteyenlere avantajlı taşıt kredisi sunarken, sigorta ürünleriyle krediyi ve aracı güvence altına alarak müşteri memnuniyetini arttırmayı hedefliyor.

Haziran kampanyaları devam ediyor

KIA'nın haziran ayı kampanyasında Sportage 40 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla satışa sunulurken, Rio 84 bin 900TL'den başlayan fiyatlar ve Yeni Ceed ise benzinli motorlu fiyata dizel motor seçeneğiyle yetkili satış noktalarında yeni sahiplerini bekliyor.

Ayrıca, KOBİ'lerin vazgeçilmezi Bongo da 20 bin TL'ye 12 ay boyunca sıfır faiz avantajıyla satışa sunuluyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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