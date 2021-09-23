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TEB "Yaşam boyu Onur ve Değer Katan Eczacı Ödülleri" verildi - Son Dakika

TEB "Yaşam boyu Onur ve Değer Katan Eczacı Ödülleri" verildi

23.09.2021 19:35
TEB

Türk Eczacıları Birliğince (TEB), düzenlenen "Yaşam boyu Onur ve Değer Katan Eczacı Ödülleri" töreninde, eczacılar ödüllerini aldı.

Türk Eczacıları Birliğince (TEB), düzenlenen "Yaşam boyu Onur ve Değer Katan Eczacı Ödülleri" töreninde, eczacılar ödüllerini aldı.

TEB Başkanı Erdoğan Çolak, Ankara'da bir otelde 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla düzenlenen törende, 2016'dan bu yana 5'incisini düzenledikleri ödül törenleriyle mesleki, sosyal ve kültürel alanda imza attıkları projeler ve faaliyetlerle mesleklerinin itibarını artıran meslektaşlarına "Değer Katan Eczacı Ödüllerini" verdiklerini belirtti.

Geçen yıl Kovid-19 salgını dolayısıyla ödül töreni gerçekleştiremediklerini anımsatan Çolak, 2020 yılı "Yaşam boyu Onur ve Değer Katan Eczacı Ödüllerini" de sahiplerine takdim edeceklerini kaydetti.

Çolak, 100 yıl önce görülen "İspanyol gribi" salgınından bu yana dünyanın gördüğü en büyük salgın olan Kovid-19'un yaşamı derinden sarstığını ve insanların uzunca bir süre evlere kapanıp, maskeli ve mesafeli hayatlar sürmeye başladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Kendimizi başta sağlık krizi olmak üzere ekonomik, toplumsal, siyasal, ekolojik yüzleri bulunan çoklu bir krizin tam ortasında bulduk. Şimdi bu krizden çıkışta oldukça kısa sayılabilecek sürede üretilen aşılar bize umut oldu. Böylesi bir atılım gerek bilim açısından gerek insanlık açısından muazzam bir gelişme. Ancak hem aşıların küresel olarak eşitsiz dağılımı hem de yaygın aşı kararsızlığı ve bu kararsızlığı köpürten aşı karşıtları Kovid-19 salgınından çıkışı maalesef güçleştiriyor."

Kovid-19 salgınının toplumun çok farklı kesimlerini farklı biçim ve düzeylerde etkilediğine işaret eden Çolak, "Ancak insan yaşamını korumak açısından bu salgını sırtlayanlar sağlık çalışanları oldu. Binlerce sağlık çalışanı yaşam kurtarmaya çalışırken yaşamını yitirdi. Bu mücadelede, biz eczacılar da 54 eczacımızı ve 19 eczane teknisyenimizi yitirmenin acısını yüreklerimizde duyduk. Huzurlarınızda anıları önünde bir kez daha saygıyla minnetle şükranla eğiliyorum. İsimlerini yaşatmak için kurduğumuz Eczacılar Parkı'nın açılışını 9 Ekim'de gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Çolak, şunları kaydetti:

"Bütün bu olumsuzluklarına rağmen Kovid-19 pandemisi bir şeyi açık ve net bir biçimde gösterdi, eczacının ve eczanelerin toplum sağlığı açısından kıymetini. Bizler bu süreçte, birinci basamak sağlık kuruluşu olan eczanelerimizde önemli bir kamu hizmeti üstlendik. Hekime, aile sağlığı merkezine, hastaneye gidemeyen, reçete yazdıramayan hastalara danışmanlık verdik, raporlu ilaçlarını karşıladık, halka maske dağıttık, grip aşılarını eczanelerimiz vasıtasıyla halka ulaştırdık. Bu süreç, eczacının salgın hastalıklarla mücadelede ve koruyucu sağlık hizmetleri açısından işlevsel olduğunu ortaya çıkardı. Kovid-19 dolayısıyla pek çok ülkede eczacının yetkileri genişletildi, eczacı eczanesinde test yapma ve aşı uygulama hakkı kazandı. Türkiye olarak bizim de yaygın toplum eczaneleri ağının sağlık açısından önemi bu derece gözle görülür hale gelmişken vakit kaybetmeden bu rotaya girmemiz gerekiyor."

Konuşmaların ardından, 2020 yılı Yaşam Boyu Onur Ödülünü Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu ile Eczacı Sait Yücel, 2020 yılı Değer Katan Eczacı Ödüllerini Ecz. Hilmi Şener, Ecz. Bora Hazır, Ecz. İlker Sarı alırken, 2021 yılı Yaşam Boyu Onu Ödüllerini, Prof. Dr. Kemal Hüsnü Can Başer, Ecz. Azmi Kerman, Ecz. Çiğdem Okman Kılcı, 2021 yılı Değer Katan Eczacı Ödüllerini, Ecz. Hakan Gençosmanoğlu, Dr. Ecz. Gönül Berker ile Ecz. Cem Kılınç aldı.

TEB Akademisi 2021 yılı ödüllerini de Prof. Dr. Hasan Kırmızıbekmez, Prof. Dr. Nuriye Akev, Doç. Dr. Neslihan Üstündağ Okur ile Dr. Öğr. Üyesi Burak Barut aldı.

Törene, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Cevdet Ceylan ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel de katıldı.

TEB Yaşam boyu Onur ve Değer Katan Eczacı Ödülleri verildi
TEB Yaşam boyu Onur ve Değer Katan Eczacı Ödülleri verildi

Erdoğan Çolak, Ankara, Eylül, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TEB 'Yaşam boyu Onur ve Değer Katan Eczacı Ödülleri' verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEB "Yaşam boyu Onur ve Değer Katan Eczacı Ödülleri" verildi - Son Dakika
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