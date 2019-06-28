TEB: Yeni eczacılık fakülteleri açılmasın

TEB, eczacılık fakültelerinin sayısının artması nedeniyle istihdam sorunu yaşanacağı gerekçesiyle yeni fakültelerin açılmaması talebinde bulundu.

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