Son Dakika Haberleri: TEB: Yeni eczacılık fakülteleri açılmasın
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TEB: Yeni eczacılık fakülteleri açılmasın

5 dakika önce

TEB, eczacılık fakültelerinin sayısının artması nedeniyle istihdam sorunu yaşanacağı gerekçesiyle yeni fakültelerin açılmaması talebinde bulundu.

TEB: Yeni eczacılık fakülteleri açılmasın, System.String[]
TEB, eczacılık fakültelerinin sayısının artması nedeniyle istihdam sorunu yaşanacağı gerekçesiyle yeni fakültelerin açılmaması talebinde bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:58 
istihdam, Ekonomi
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