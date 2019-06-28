TEB: Yeni eczacılık fakülteleri açılmasın
5 dakika önce
TEB, eczacılık fakültelerinin sayısının artması nedeniyle istihdam sorunu yaşanacağı gerekçesiyle yeni fakültelerin açılmaması talebinde bulundu.
TEB, eczacılık fakültelerinin sayısının artması nedeniyle istihdam sorunu yaşanacağı gerekçesiyle yeni fakültelerin açılmaması talebinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:58
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