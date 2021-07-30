Türk Ekonomi Bankası (TEB) yılın ilk yarısında 598,4 milyon lira net kar elde etti.

Türk Ekonomi Bankası (TEB), 2021 yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı.

Yılın ilk yarısında, TEB'in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan kredileri toplam aktiflerinin yüzde 62'sini oluşturdu. Salgın koşullarının etkisini gösterdiği yaklaşık bir buçuk yıldır çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını koruyarak faaliyetlerinin devamlılığını esas alan TEB, ülke ekonomisine ve topluma katkı sağlamaya devam etti. 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla TEB'in aktif toplamı 138,7 milyar TL olurken, net karı 598,4 milyon TL olarak gerçekleşti. TEB'in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan kredileri ise toplam aktiflerinin yüzde 62'sini oluşturdu.

Tüm paydaşları için sorumluluklarını yerine getirme hedefiyle faaliyetlerini sürdüren TEB, "iyi ve örnek banka" anlayışıyla paydaşlarına değer katan, toplumda pozitif etki yaratan çalışmalar yaparken, ülke ekonomisine katkı sağlayarak sürdürülebilir büyümeyi de destekliyor.

TEB'in yılın ilk yarısında toplam kredileri 86,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduatı ise 94,7 milyar TL oldu. 2021 yılının ilk yarısında da istikrarlı büyümesini güçlü sermaye yapısıyla birlikte sürdüren ve karlılığını sürdürülebilir bir şekilde devam ettiren TEB'in öz kaynakları 12 milyar TL olurken, sermaye yeterlilik rasyosu hedef rasyo olan yüzde 12'nin oldukça üstünde, yüzde 18,13 seviyesinde gerçekleşti. TEB, yılın ilk yarısında tüketici kredilerinde büyümesini sürdürdü. Salgın sebebiyle nakit akışı bozulan ve ödeme güçlüğü çeken müşterilerine çözümler sunmaya devam eden TEB, bu çözümlerin büyük kısmını dijital kanallar üzerinden gerçekleştirdi. Bu dönemde TEB, ihtiyaç kredilerinin yüzde 77'sini dijital kanallarından kullandırdı. Mevduat ve tasarruf sahiplerine alternatif ürünler sunan TEB, günlük vadeli olarak çalışan Marifetli Hesap ile istenildiği zaman para yatırma/çekme esnekliğiyle müşterilerinin birikim yapmasına destek olurken, tasarruf alışkanlığının yaygınlaşmasına da katkı sağladı. Yılın ilk yarısında açılan Vadeli Hesap adedinin payı yüzde 70, Marifetli Hesap adedinin payı ise yüzde 63 olarak yine dijital kanallar üzerinden gerçekleşti.

Müşteri edinim sürecinde yüzde 100 dijitallik

TEB'in dijital bankacılık platformu CEPTETEB, 1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren müşteri edinim sürecini yüzde yüz dijital olarak gerçekleştirmeye başladı. NFC (Yakın Mesafe İletişimi) destekli akıllı telefon ve T.C. Kimlik Kartı'na sahip potansiyel CEPTETEB müşterileri, mobil uygulamadan görüntülü görüşme yaparak diledikleri yerde dakikalar içerisinde banka hesabı açabiliyor. TEB'in birçok bankacılık işlemini cep telefonuyla yapan mobil bankacılık aktif müşteri sayısı yılın ikinci çeyreğinde 2 milyona yaklaşırken, sadece mobil kanalı kullanan müşteri sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 arttı. TEB, "3 Banka Tek ATM" iş birliği kapsamında anlaşmalı olduğu diğer banka ATM'lerinden QR Kod ile para çekme ve yatırma işlemlerini, mayıs ayında CEPTETEB mobil uygulaması üzerinden hizmete sundu.

Banka, CEPTETEB'in yanı sıra KOBİ'lere özel olarak tasarladığı mobil bankacılık platformu CEPTETEB İŞTE ve Kurumsal İnternet Bankacılığı uygulamalarını da müşterilerine en iyi dijital deneyimi sunma hedefiyle geliştirmeye devam etti. Müşterilerin mobil uygulamadan bilgilerine daha hızlı ve güvenli ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla "e-posta doğrulama sistemi", "dijital ekstre geliştirmeleri ve bilgilendirmeleri" ve "FAST Transfer mobil bildirim sistemi" gibi yeni fonksiyonlar uygulamalara eklendi.

TEB, 2021 yılının ikinci çeyreğinde, üretim ve istihdama destek sağlamak amacıyla üç ay ödemesiz, 36 aya kadar vadeli kredi desteğini KOBİ'lerin hizmetine sundu. Ayrıca TEB, KOBİ'lerin bankacılık işlem maliyetlerini etkin yönetmelerine destek sağlayacak masraf ve ürün paketlerini çeşitlendirdi. TEB KOBİ Bankacılığı dış ticarette uzmanlaşmış kadrolarıyla ülke ekonomisinde stratejik öneme sahip, ihracatçıların finansal ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilmiş çözümler üretmeye devam etti.

Yeni iş birlikleri ve geniş üye iş yeri ağı

İhracatın lokomotif sektörlerinden biri olan kuyumculuk sektörüne yönelik işletme sermayesi amaçlı kredi taleplerinin karşılanması amacıyla TEB, 24 ay vadeli, Esnek Taksitli Altın Kredisi'ni müşterilerinin kullanımına sundu. Salgında önemi daha da artan tarım sektörünün artan işletme sermayesi ihtiyacına destek olmak için süreçlerini dijitalleştirmeye devam eden TEB, yeni iş birlikleri ve genişleyen üye iş yeri ağıyla TEB Harman Kart sahibi çiftçilerin tarımsal girdi alışverişlerinde 5 aya varan faizsiz dönem avantajı sundu.

TEB, Girişim Bankacılığı ile yenilikçi iş fikirlerini ekonomiye kazandırmaya ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını yılın ilk yarısında da sürdürdü. 2015'ten bu yana TÜBİTAK'ın Bireysel Genç Girişim (BiGG) Programı kapsamında akredite kuruluşlardan biri olan TEB, programın yeni döneminde de TÜBİTAK'ın hibe desteğinden yararlanmak isteyen girişimcilerin başvurularını TİM-TEB Girişim Evleri ile kabul etmeye başladı. Bugüne kadar 1.200'den fazla girişimciye destek olan TİM-TEB Girişim Evleri, KOBİ'lerin teknolojik trendleri yakından takip etmeleri adına, teknoloji girişimcilerle KOBİ'leri bir araya getirerek yeni iş birliği olanakları için katkıda bulunmayı sürdürdü.

İhracata yönelik kullandırılan kredilerin hacmi büyüdü

Kurumsal Bankacılık alanında müşterilerine daha iyi ve daha hızlı hizmet sunma hedefiyle iş süreçlerinde önemli adımlar atan TEB, bu alanda da büyümeye devam etti. Bu dönemde Kurumsal Bankacılık tarafından sağlanan toplam kredilerin içinde TL kredilerin payında önemli bir artış olurken, ihracata yönelik kullandırılan kredilerin hacmi de büyüdü.

TEB Nakit Yönetimi, kurumsal ve ticari müşterilerinin en önem verdiği konuların başında gelen tahsilatlar konusunda yeni ürünü TEB Mobil Tahsilat Platformu'nu hizmete sundu. TEB Mobil Tahsilat Platformu, şirketlerin satış ekiplerinin fiziki POS, laptop, telefon gibi birden fazla cihaz taşımadan kredi kartı, nakit, çek, senet gibi farklı tahsilat araçlarıyla yaptığı tüm tahsilatların işlenmesine, Genel Merkez'den anlık takip edilmesine ve düzenli raporlanmasına imkan sağlıyor. Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle TEB Nakit Yönetimi, Asian Banking and Finance Wholesale Banking Awards tarafından bu yıl 8. kez " Türkiye'de Yılın En İyi Nakit Yönetimi Bankası" seçildi.