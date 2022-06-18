Tebbun ve Macron telefonda Libya ile Afrika'nın Sahel bölgesini görüştü - Son Dakika
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Tebbun ve Macron telefonda Libya ile Afrika'nın Sahel bölgesini görüştü

18.06.2022 20:03
Tebbun ve Macron telefonda Libya ile Afrika'nın Sahel bölgesini görüştü

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un telefonda Libya ile Afrika'nın Sahel bölgesindeki gelişmeleri görüştükleri bildirildi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un telefonda Libya ile Afrika'nın Sahel bölgesindeki gelişmeleri görüştükleri bildirildi.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tebbun ile Macron'un gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde iki ülke ilişkilerini ele aldıkları ve bu ilişkileri geliştirme noktasında hemfikir oldukları belirtildi.

Açıklamada, iki liderin görüşlerinin yakınlaştığına dikkat çekildi. Liderlerin, Macron'un yeniden seçilmesinden iki ülke ilişkilerini seçkin bir düzeye taşımak için anlaştıkları ve bu ilişkileri derinleştirme noktasındaki kararlılıklarını vurguladıkları kaydedildi.

Söz konusu telefon görüşmesinde iki liderin küresel ve bölgesel konuları da ele aldıkları vurgulandı. Açıklamada, Tebbun ile Macron'un özellikle bu konuların başında gelen Libya ile Afrika'nın Sahel bölgesindeki gelişmeleri görüştüklerine yer verildi.

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Kaynak: AA

Emmanuel Macron, Cezayir, Afrika, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tebbun ve Macron telefonda Libya ile Afrika'nın Sahel bölgesini görüştü - Son Dakika

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