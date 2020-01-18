Tebebaşı ve Seyitgazi kardeş oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tebebaşı ve Seyitgazi kardeş oldu - Son Dakika

Tebebaşı ve Seyitgazi kardeş oldu

6 saat önce

Tepebaşı Belediyesi ile Seyitgazi Belediyesi arasında, 'Kardeş Şehir' protokolü imzalandı.

Tebebaşı ve Seyitgazi kardeş oldu, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi ile Seyitgazi Belediyesi arasında, 'Kardeş Şehir' protokolü imzalandı.


Düzenlenen törende imza altına alınan protokol, karşılıklı işbirliği ve dayanışmayı kapsıyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, iki belediyeyi kardeş kent ilan eden protokolü imzaladı. Tepebaşı Belediyesi Encümen Salonu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Ataç, "Kardeş şehir protokolleri, her iki belediye ile birlikte halkları da kapsıyor. Ekonomi, kültür, sanat ve sosyal alanlarda bir takım ortak çalışmalar yapacağız. Belediyemizin temiz, yenilenebilir enerji konusunda çok ciddi deneyimleri var. Bu konuda da yol gösterici olacağız. Zaten birbirimizi iyi tanıyor, seviyor ve sayıyoruz. Kardeşlik protokolü ile de artık ilişkilerimiz resmi olarak kardeşlik bağı kazanmış oldu. Benim de zaten Seyitgazi'ye karşı büyük bir sempatim var. Her iki belediyenin de daha iyi noktalara gelmesi adına çalışacağız" ifadelerini kullandı.


"Kardeşlik resmiyet kazandı"


Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe de protokolün hayırlı olmasını temenni ederek, "Tepebaşı ve Seyitgazi Belediyelerinin kardeş olması, bizim için onur verici. Bu kapsamda yaklaşık 6 ay önceki görüşmelerimizde, kardeşlik ilişkilerimizin resmiyet kazanmasını istedik. Sevgili Ahmet Başkanımız ağabeyimiz, bizi kardeşliğe kabul ettiği için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.


Törende daha sonra Ataç ve Tepe, Tepebaşı ve Seyitgazi Belediyesi'ni kardeş şehir ilan eden protokole imza attı. Tören, çektirilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Seyitgazi Belediyesi, Seyitgazi, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defni için yasa teklifi hazırlandı
Kars'ta kaşları buz tutan vatandaşa "Hava soğuk mu?" sorusu yöneltildi Rahşan Ecevit'in vasiyeti yerine getiriliyor! Eşinin yanına defnedilecek Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DSP'ye taziye mesajı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 17:02:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tebebaşı ve Seyitgazi kardeş oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]