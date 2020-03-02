'Tebeşir' geçim kaynağı oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Tebeşir' geçim kaynağı oldu - Son Dakika

'Tebeşir' geçim kaynağı oldu

6 saat önce

İtalyan sanatçı Davit Lukas tebeşirle yere çizdiği ülke bayraklarıyla para kazanıyor.

'Tebeşir' geçim kaynağı oldu, System.String[]

İtalyan sanatçı Davit Lukas tebeşirle yere çizdiği ülke bayraklarıyla para kazanıyor.

Köln'deki tarihi Dom Katedrali'ni ziyarete gelenler Lukas'ın çizdiği kendi ülke bayrağının içine para bırakıyor. Her zaman farklı çizimler yaptığını söyleyen Lukas, ilgiden oldukça memnun olduğunu belirtti. Lukas, İtalyan babaya, Fas kökenli anneye sahip.

"TÜRK BAYRAĞINI GÖRÜNCE DUYGULANDIM"

Eylül Karadağ isimli kız çocuğu Lukas'ın çizdiği  Türk bayrağını görünce dayanamayıp  para attığını söyledi. Eylül'ün babası da "Savaş olmasın Barış olsun insanlar ölmesin" dedi. Düsseldorf'dan Köln'e gezmek için gelen Mustafa Altındağ isimli Türk vatandaşı, "Köln'ü ziyarete gelmiştim buradaki arkadaşın yaptığı Türk bayrağımızı  görünce duygulandım para bıraktım" dedi. Mustafa Altındağ'ın arkadaşı ise "Bir İngiliz vatandaşı 'Türk müsünüz' diye sordu. Bizde evet deyince çok sevindi. Parmağımı kaldırarak bize 'tamam' işareti yaptı" Dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Köln Dom Katedrali önünden detay ve Davit Lukas'ı çalışırken görüntüler,

Vatandaşlarla röp


Köln, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:49 Kaynak: DHA
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