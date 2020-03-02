'Tebeşir' geçim kaynağı oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Tebeşir' geçim kaynağı oldu - Son Dakika

'Tebeşir' geçim kaynağı oldu

6 saat önce

'Tebeşir' geçim kaynağı olduİskender GÜNGÖR KÖLN, (DHA) - İtalyan sanatçı Davit Lukas tebeşirle yere çizdiği ülke bayraklarıyla para kazanıyor.

'Tebeşir' geçim kaynağı oldu

İskender GÜNGÖR KÖLN, (DHA) - İtalyan sanatçı Davit Lukas tebeşirle yere çizdiği ülke bayraklarıyla para kazanıyor.

Köln'deki tarihi Dom Katedrali'ni ziyarete gelenler Lukas'ın çizdiği kendi ülke bayrağının içine para bırakıyor. Her zaman farklı çizimler yaptığını söyleyen Lukas, ilgiden oldukça memnun olduğunu belirtti. Lukas, İtalyan babaya, Fas kökenli anneye sahip.

TÜRK BAYRAĞINI GÖRÜNCE DUYGULANDIM

Eylül Karadağ isimli kız çocuğu Lukas'ın çizdiği Türk bayrağını görünce dayanamayıp para attığını söyledi. Eylül'ün babası da 'Savaş olmasın Barış olsun insanlar ölmesin' dedi. Düsseldorf'dan Köln'e gezmek için gelen Mustafa Altındağ isimli Türk vatandaşı, 'Köln'ü ziyarete gelmiştim buradaki arkadaşın yaptığı Türk bayrağımızı görünce duygulandım para bıraktım' dedi. Mustafa Altındağ'ın arkadaşı ise 'Bir İngiliz vatandaşı 'Türk müsünüz' diye sordu. Bizde evet deyince çok sevindi. Parmağımı kaldırarak bize 'tamam' işareti yaptı? Dedi.

'Tebeşir' geçim kaynağı oldu

Köln, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Boateng'in "Come to Beşiktaş" dediği Balotelli'den yanıt: Beşiktaş beni istemiyor
5 katlı binanın çatı katında can pazarı! Alevlerin arasında kalan kadın balkondan atladı Türkiye'ye gelen ABD temsilcilerinin fotoğrafında dikkat çeken çanta taşıma detayı Suriye Milli Ordusu, İdlib'de Esed Rejimi'ne ait bir tankı imha etti

Son Dakika Haberleri
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!
17:07 Sarımsak yutmanın faydaları nelerdir? Sarımsak yutmak neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 18:45:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Tebeşir' geçim kaynağı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]