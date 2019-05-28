Son Dakika Haberleri: TEBEV ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde bayram temizliği yapıyor
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TEBEV ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde bayram temizliği yapıyor

45 dakika önce

Tepebaşı Belediyesi, Evde Bakım Hizmetleri (TEBEV) ile Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde bayram temizliği yapıyor.

TEBEV ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde bayram temizliği yapıyor, System.String[]
Tepebaşı Belediyesi, Evde Bakım Hizmetleri (TEBEV) ile Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde bayram temizliği yapıyor.

Tepebaşı Evde Bakım Hizmetleri (TEBEV), yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde geçim sıkıntısı çeken ya da kimsesi olmayan vatandaşlara yardım elini uzatıyor. TEBEV ekipleri ulaştığı evlerde temizliğin yanı sıra tamirat, ilaçlama, boya ve badana çalışması da yapılıyor. Ekipler bu kapsamda sorumluluğunu üstlendiği 67 evde temizlik çalışması gerçekleştirdi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:38 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Tepebaşı, Yaşam
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