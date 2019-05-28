TEBEV ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde bayram temizliği yapıyor
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Tepebaşı Belediyesi, Evde Bakım Hizmetleri (TEBEV) ile Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde bayram temizliği yapıyor.
Tepebaşı
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:38 Kaynak: İHA
Belediyesi, Evde Bakım Hizmetleri (TEBEV) ile Ramazan Bayramı
öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde bayram temizliği yapıyor.
Tepebaşı Evde Bakım Hizmetleri (TEBEV), yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde geçim sıkıntısı çeken ya da kimsesi olmayan vatandaşlara yardım elini uzatıyor. TEBEV ekipleri ulaştığı evlerde temizliğin yanı sıra tamirat, ilaçlama, boya ve badana çalışması da yapılıyor. Ekipler bu kapsamda sorumluluğunu üstlendiği 67 evde temizlik çalışması gerçekleştirdi. - ESKİŞEHİR
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