TEBEV sağlık kontrollerini sürdürüyor - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri (TEBEV), 65 yaş üstü kimsesiz vatandaşlara birçok konuda hizmet verirken, sağlık kontrollerini de aksatmıyor.



Tepebaşı Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik evde sağlık ve bakım hizmetleri uygulaması TEBEV, Mart 2012'den bu yana vatandaşlara uzanan bir dost eli olmayı sürdürüyor. TEBEV ekipleri tarafından evde verilen sağlık hizmetleri kapsamında tansiyon, ateş, şeker, kolesterol, trigliserid ölçümleri yapılırken tıbbi malzeme desteği sağlanıyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren TEBEV, vatandaşlara hastaneye ulaşım hizmetinden eczane ve market alışverişine kadar pek çok hizmet veriyor. TEBEV görevlileri ayrıca vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini de dinleyerek resmi kurumlardaki işlemlerini takip ediyor. TEBEV'in hizmetlerinden 65 yaş üstü yaşlılar, tedaviye yönlendirilmesi gereken mağdur hastalar, yalnız yaşayıp kendi bakımını sağlayamayanlar, yatalak durumda olanlar, evde sağlık bakımına ihtiyaç duyan hastalar, sosyal güvencesi bulunmayanlar ve sağlık hizmetine ulaşamayan vatandaşlar yararlanabiliyor.



TEBEV ekiplerinin sağlık kontrolü gerçekleştirdiği vatandaşlar da verilen hizmetlerden duydukları memnuniyeti belirterek Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a teşekkürlerini iletiyor. - ESKİŞEHİR