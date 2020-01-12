Tebligat alma tartışması muhtarları karşı karşıya getirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tebligat alma tartışması muhtarları karşı karşıya getirdi - Son Dakika

Tebligat alma tartışması muhtarları karşı karşıya getirdi

6 saat önce

Son günlerde gündeme gelen 'muhtarların tebligat almaları' tartışmalarını ele almak üzere Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu ile İstanbul Muhtarlar Federasyonu bir araya geldi.

Tebligat alma tartışması muhtarları karşı karşıya getirdi, System.String[]

Son günlerde gündeme gelen 'muhtarların tebligat almaları' tartışmalarını ele almak üzere Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu ile İstanbul Muhtarlar Federasyonu bir araya geldi. Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu'nun tebligat almama kararına karşı çıkan İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta, "Biz çıkıp da evrak almıyoruz dersek bu kuruma zarar veririz" dedi.


Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu ile İstanbul Muhtarlar Federasyonu bugün Ümraniye'de bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, geçtiğimiz günlerde Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut'un yaptığı tebligat alma açıklaması masaya yatırıldı. Toplantıda konuşan İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta, "Son günlerde basında tebligatla alakalı bazı sıkıntılar yaşandı. Yanlış anlaşılmayı düzeltmek üzere hep beraber bir araya geldik. Bazı arkadaşlarımız boykot, isyan, kazan kaldırma kelimeleriyle Türkiye'de bazı muhtarlarla sıkıntı yaşadık. Tebligatla alakalı, maddi durumlarla alakalı sıkıntılar var ama devletin memuru, müdürü, yetkilisi isen senin sızlanmaya hakkın yok. Sen o görevi yasalarla beraber yapıyorsun. Tebligat kanunu 20. madde şunu der; 'mahallede köyde bulunan muhtar, ihtiyar heyeti, aza ve memuru evrağı almakta mükelleftir, mecburdur'. Bu kadar netken biz çıkıp da evrak almıyoruz dersek bu kuruma zarar veririz" dedi.


Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk ise, "Elbette sorunlarımız vardır ama bu sorunlar topyekun, anında çözülmez. Teknolojiyle beraber ihtiyaçlar hasıl oluyor. Teknolojiye ayak uydurmak için çalışmamız gerekiyor. Bu çalışmalar Ankara'da devletimiz tarafından yapılıyor ve biz bu yolda yürümeye devam ediyoruz. Muhtar kimliğinin iki yüzü var, bir yüzü devlet bir yüzü millettir. Muhtar kimliği olan bir kişi ne devletini ne milletini protesto edebilir. Çünkü bütün insanların iradesi düşüncesi inancı ne olursa olsun bakmadan bizlere oy verdiler. Biz kanunlara göre görev yapıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Selami Aykut, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 11:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Devlet Bahçeli: Emperyalist husumetin hedefinde Türkiye ve büyük Türk milleti vardır
İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini hizmeti başladı İmamoğlu, şehir hastanesine yapılan metro ihalelerini iptal edince Erdoğan talimat verdi Kanal İstanbul'a tepki gösterenler el ele verip zincir oluşturdu

Son Dakika Haberleri
17:48 Prof. Dr. Mehmet Orhan Okay, vefatının 3. yılında anıldı - Son Dakika
17:47 Otomobildeki uyuşturucuya 2 gözaltı - Son Dakika
17:47 Hayatını kaybeden vali yardımcısının ismi Cerablus'ta okula verildi - Son Dakika
17:46 İ.Ü CERRAHPAŞA'DAN DÜN MEYDANA GELEN SİLİVRİ DEPREMİ ÖN İNCELEME RAPORU - Son Dakika
17:43 Germencik'te deve güreşi festivali düzenlendi - Son Dakika
16:49 Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok - Son Dakika
16:33 Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar yağışı yeniden etkisini gösterecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 17:51:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tebligat alma tartışması muhtarları karşı karşıya getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]