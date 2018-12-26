Tebligatta Elektronik Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor

– Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) tarafından oluşturulan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'ne (UETS) göre, tebligat işlemleri, 1 Ocak 2019'dan itibaren elektronik yolla yapılacak.

– Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) tarafından oluşturulan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'ne (UETS) göre, tebligat işlemleri, 1 Ocak 2019'dan itibaren elektronik yolla yapılacak.



Değişikliğe göre, tebligat çıkarmaya yetkili mercilerin, kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketler, avukatlar, noterler, arabulucular ve bilirkişiler gibi kanun kapsamında yer alan tüm gerçek ve tüzel kişilere de tebligatları elektronik yolla yapılması şartı getirildi.



Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler ise isteğe bağlı olarak elektronik tebligat adreslerini 1 Ocak 2019'dan sonra internet üzerinden çevrimiçi başvuruyla ya da PTT merkezlerinden alabilecek. e-Devlet kullanıcısı olan gerçek kişiler, sağlanacak entegrasyon ile UETS hesaplarına da giriş yapabilecek.



Ücretsiz olarak verilecek elektronik tebligat adresleri, PTT, Elektronik Tebligat Yönetmeliği doğrultusunda UETS üzerinden sunacağı ek arşiv alanı, SMS bildirimi gibi ilave hizmetlerden ücret talep edebilecek.



Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'nin devreye alınmasıyla birlikte mevcut Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinden e-Tebligat hizmeti verilmeyecek. Bu nedenle, UETS üzerinden yeni bir elektronik tebligat adresi alınması gerekecek. UETS ile sadece tebligat iletileri gönderileceğinden, kamu kurum ve kuruluşlarının elektronik ortamda yapacakları yazışmalar, KEP sistemi üzerinden gerçekleştirilmeye devam edecek.



Sistemdeki adrese ulaştırılan tebligat, alıcı tarafından açılmamış olsa dahi beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacak. UETS sayesinde elektronik tebligatlar değiştirilemez ve inkar edilemez yasal kanıt niteliği taşıyacak. Kişisel veriler korunacak ve bilgi güvenliği garanti altına alınacak. Ayrıca, kağıt kullanımının ortadan kalkmasıyla çevrenin korunmasına katkı sağlanacak. - İstanbul

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Son 10 Sezonda İlk Yarıyı 17. Sırada Tamamlayan Sadece Bir Takım Küme Düşmedi

DHMİ, Sefer İptallerine Karşı Vatandaşları Uyardı

Bakan Turhan'dan Engelliler, Şehit Yakınları ve Gazilere Müjde: Telefon Faturalarına Yüzde 25 İndirim Yapılacak

Ziraat Bankası, Yeşilçam Temalı Reklam Filmiyle Duygulandırdı