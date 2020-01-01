Tebliğci olarak bilinen grup Galata Kulesi çevresinde bildiri dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tebliğci olarak bilinen grup Galata Kulesi çevresinde bildiri dağıttı - Son Dakika

Tebliğci olarak bilinen grup Galata Kulesi çevresinde bildiri dağıttı

6 saat önce

"Tebliğci" olarak bilinen bir grup, yılbaşı öncesinde Galata Kulesi çevresinde bildiri dağıttı.

Tebliğci olarak bilinen grup Galata Kulesi çevresinde bildiri dağıttı, System.String[]

"Tebliğci" olarak bilinen bir grup, yılbaşı öncesinde Galata Kulesi çevresinde bildiri dağıttı. Yılbaşı kutlamalarına karşı bildiri dağıtan grubun İstiklal Caddesi'ne girişine izin verilmedi.

Grubun dağıttığı yılbaşı kutlamalarına karşı bildirileri bazı vatandaşlar alırken, bazıları almadı. Bildiriye tepki gösteren bir kişi ise bunun bir noel kutlaması olmadığını, yeni bir yılı karşılamanın sevinci olduğunu ifade etti. İstiklal Caddesi girişindeki polis noktasına kadar ilerleyen grup, izinleri olmadığı için caddeye girmedi. İstiklal Caddesi'ne gelenlere ellerindeki bildirileri dağıtan grup daha sonra dağıldı.

"TEPKİ GÖSTERENLER BİRAZ İÇKİYİ FAZLA KAÇIRANLAR"

Grubun sözcüsü Enes Akalın, "Burada olmamızın sebebi burada yapılan bu işler haramdır. Her haram da yanında bir zarar getirir. İnsanlara bunu anlatmaya çalışıyoruz. Buraya geliyoruz, kimseden de bir şey talep etmiyoruz. Tepki gösterenler biraz içkiyi fazla kaçıranlar. Genelde hoş tepkilerle karşılaşıyoruz" şeklinde konuştu.


- İstanbul
İstiklal Caddesi, Yılbaşı, Galata, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TAKSİM MEYDANI'NDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Hadise kırmızılara büründü, takipçilerinden tam not aldı Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı

Son Dakika Haberleri
06:42 Endonezya'nın Bogor kentinde şiddetli yağış - Son Dakika
06:41 FLAŞ - Son Dakika
06:40 Otomobil su kanalına devrildi: 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika
06:37 ORTAKÖY'DE KUTLAMALARIN ARDINDAN TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI - Son Dakika
06:36 Yılbaşı eğlencesinde yakılan ateş yangına neden oldu - Son Dakika
01:12 Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Son Dakika
00:54 Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 06:49:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tebliğci olarak bilinen grup Galata Kulesi çevresinde bildiri dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]