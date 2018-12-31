Tebliğciler" İstiklal Caddesi'ne Çıktı
22 dakika önce
Tansu Edip GÖKBUDAK - Harun UYANIK - İstanbul DHA - "TEBLİĞCİ" olarak bilinen bir grup, yılbaşı öncesinde Karaköy'de ortaya çıktı.
Tansu Edip GÖKBUDAK - Harun UYANIK - İstanbul DHA
- "TEBLİĞCİ" olarak bilinen bir grup, yılbaşı öncesinde Karaköy
'de ortaya çıktı. Yılbaşı
kutlamaları ve milli piyangoya karşı broşür dağıtan grup, İstiklal Caddesi
'ne doğru ilerledi. Bazı vatandaşlar bildirileri alırken bazı vatandaşlar da tepki gösterdi. Tebliğcilerle vatandaşlar arasındaki tartışma büyümeden sona erdi. Grup üyeleri kendilerinin Kuran
kursu öğrencisi olduğunu söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:57 Kaynak: DHA
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