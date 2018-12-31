Son Dakika Haberleri: Tebliğciler" İstiklal Caddesi'ne Çıktı

Tebliğciler" İstiklal Caddesi'ne Çıktı

22 dakika önce

Tansu Edip GÖKBUDAK - Harun UYANIK - İstanbul DHA - "TEBLİĞCİ" olarak bilinen bir grup, yılbaşı öncesinde Karaköy'de ortaya çıktı.

Tebliğciler
Tansu Edip GÖKBUDAK - Harun UYANIK - İstanbul DHA - "TEBLİĞCİ" olarak bilinen bir grup, yılbaşı öncesinde Karaköy'de ortaya çıktı.   Yılbaşı kutlamaları ve milli piyangoya karşı broşür dağıtan grup, İstiklal Caddesi'ne doğru ilerledi.  Bazı vatandaşlar bildirileri alırken bazı vatandaşlar da tepki gösterdi. Tebliğcilerle vatandaşlar arasındaki tartışma büyümeden sona erdi. Grup üyeleri kendilerinin Kuran kursu öğrencisi olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:57 Kaynak: DHA

İstanbul, Karaköy, Yılbaşı, İstiklal Caddesi, Güncel
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