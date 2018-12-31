Tebliğciler" Karaköy'de Ortaya Çıktı

Haber: Tansu Edip GÖKBUDAK - Kamera: Harun UYANIK - İstanbul
DHA
"Tebliğci" olarak bilinen bir grup, yılbaşı öncesinde Karaköy
'de ortaya çıktı. Yılbaşı
kutlamaları ve milli piyangoya karşı broşür dağıtan grup, İstiklal Caddesi
'ne doğru ilerledi.
Bazı vatandaşlar bildirileri alırken bazı vatandaşlar da tepki gösterdi. Tebliğcilerle vatandaşlar arasındaki tartışma büyümeden sona erdi.
Grup üyeleri kendilerinin Kuran
kursu öğrencisi olduğunu söyledi. Polis
grubun istiklal Caddesi'nde ilerlemesine izin vermedi. Grup, Galata
'dan Karaköy'e geri döndü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Tebliğcilerden detay görüntü
Bildiri dağıtılırken
Vatandaşla aralarında çıkan tartışma
Başka bir vatandaşla aralarında yaşanan kısa tartışma
Genel ve detay görüntüler