Son Dakika Haberleri: Tebliğciler" Karaköy'de Ortaya Çıktı

Tebliğciler" Karaköy'de Ortaya Çıktı

23 dakika önce

Haber: Tansu Edip GÖKBUDAK - Kamera: Harun UYANIK - İstanbul DHA"Tebliğci" olarak bilinen bir grup, yılbaşı öncesinde Karaköy'de ortaya çıktı.

Tebliğciler
Haber: Tansu Edip GÖKBUDAK - Kamera: Harun UYANIK - İstanbul DHA

"Tebliğci" olarak bilinen bir grup, yılbaşı öncesinde Karaköy'de ortaya çıktı.   Yılbaşı kutlamaları ve milli piyangoya karşı broşür dağıtan grup, İstiklal Caddesi'ne doğru ilerledi. 

Bazı vatandaşlar bildirileri alırken bazı vatandaşlar da tepki gösterdi. Tebliğcilerle vatandaşlar arasındaki tartışma büyümeden sona erdi.

Grup üyeleri kendilerinin Kuran kursu öğrencisi olduğunu söyledi. Polis grubun istiklal Caddesi'nde ilerlemesine izin vermedi. Grup, Galata'dan Karaköy'e geri döndü.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Tebliğcilerden detay görüntü

Bildiri dağıtılırken

Vatandaşla aralarında çıkan tartışma

Başka bir vatandaşla aralarında yaşanan kısa tartışma

Genel ve detay görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:08 Kaynak: DHA

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