Tebliğciler, uyarı için girdikleri alkollü mekandan gelen teklifle ne yapacaklarını şaşırdı

Canlı yayın açıp 11 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapık için hesap zamanı

Zaman zaman alkollü mekanlara giderek yaptıkları uyarılarla bilinen tebliğciler, yeniden bir alkollü mekana giderek uyarıda bulundu. Ancak bu sefer ilginç bir olay yaşandı.

"ASLA KINAMIYORUZ SİZLERİ"

Tebliğci, içeride bulunanlara "Güzel abilerim, selamlaşıyoruz, sizleri seviyoruz. Allah için, duanızı bekliyoruz. Asla kınamıyoruz, hor görmüyoruz, dualaşıyoruz" dedi.

ALKOLLÜ İÇKİ İKRAM ETTİLER

Tebliğci, "Buyurun bir şeyler ikram edelim" cevabı karşısında "En büyük ikramın güler yüzün, Allah razı olsun. Kimisi efkardan, kimisi mutluluktan içiyor. Fakat Cenabı Allah yasakladığı için kaçmak lazım. 5 vakit namazdan sonra duanızı bekliyoruz" diye konuştu. Tebliğci ile işletmede bulunan vatandaşlar arasındaki konuşma sosyal medyada gündem oldu.