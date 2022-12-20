Tebliğciler, uyarı için girdikleri alkollü mekandan gelen teklifle ne yapacaklarını şaşırdı - Son Dakika
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Tebliğciler, uyarı için girdikleri alkollü mekandan gelen teklifle ne yapacaklarını şaşırdı

20.12.2022 15:50

Tebliğciler olarak bilinen bir grup, alkollü mekana girerek uyarıda bulunmak istedi. İşletmecilerle tebliğciler arasında herhangi bir gerginlik yaşanmazken, tam çıktıkları sırada kendilerine alkollü içecek teklif edilen tebliğciler ne tepki vereceklerini şaşırdı.

Zaman zaman alkollü mekanlara giderek yaptıkları uyarılarla bilinen tebliğciler, yeniden bir alkollü mekana giderek uyarıda bulundu. Ancak bu sefer ilginç bir olay yaşandı.

"ASLA KINAMIYORUZ SİZLERİ"

Tebliğci, içeride bulunanlara "Güzel abilerim, selamlaşıyoruz, sizleri seviyoruz. Allah için, duanızı bekliyoruz. Asla kınamıyoruz, hor görmüyoruz, dualaşıyoruz" dedi.

ALKOLLÜ İÇKİ İKRAM ETTİLER

Tebliğci, "Buyurun bir şeyler ikram edelim" cevabı karşısında "En büyük ikramın güler yüzün, Allah razı olsun. Kimisi efkardan, kimisi mutluluktan içiyor. Fakat Cenabı Allah yasakladığı için kaçmak lazım. 5 vakit namazdan sonra duanızı bekliyoruz" diye konuştu. Tebliğci ile işletmede bulunan vatandaşlar arasındaki konuşma sosyal medyada gündem oldu.

YORUMLAR (1)
  • Necati Kaya: İçen insanin ne kadar hoşgorülü olduğunun göstergesidir bu durum. Buna benzer bir dinin hosgormedigi birseyi yapanı bu tipler linç eder. Ramazanda oruc tutmayan bircok insana bunun gibiler kinle,hakaretle,kaba kuvvetle neler yaptığını biliyoruz. Herkesin inanci,dini,davranışı kendinedir. Kimse kimseye bir dini kuralı dikte ettiremez. İrandaki isyanı gorüyoruz.Baskı yapılamaz. Cevap Yaz 6 26 Yayından Kaldır
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Sosyal Medya, Tebliğciler, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tebliğciler, uyarı için girdikleri alkollü mekandan gelen teklifle ne yapacaklarını şaşırdı - Son Dakika
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