Zaman zaman alkollü mekanlara giderek yaptıkları uyarılarla bilinen tebliğciler, yeniden bir alkollü mekana giderek uyarıda bulundu. Ancak bu sefer ilginç bir olay yaşandı.
Tebliğci, içeride bulunanlara "Güzel abilerim, selamlaşıyoruz, sizleri seviyoruz. Allah için, duanızı bekliyoruz. Asla kınamıyoruz, hor görmüyoruz, dualaşıyoruz" dedi.
Tebliğci, "Buyurun bir şeyler ikram edelim" cevabı karşısında "En büyük ikramın güler yüzün, Allah razı olsun. Kimisi efkardan, kimisi mutluluktan içiyor. Fakat Cenabı Allah yasakladığı için kaçmak lazım. 5 vakit namazdan sonra duanızı bekliyoruz" diye konuştu. Tebliğci ile işletmede bulunan vatandaşlar arasındaki konuşma sosyal medyada gündem oldu.
Son Dakika › Güncel › Tebliğciler, uyarı için girdikleri alkollü mekandan gelen teklifle ne yapacaklarını şaşırdı - Son Dakika