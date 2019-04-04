Son Dakika Haberleri: Tebrik Çiçeği Yerine Bağış Yapılmasını İstedi

Tebrik Çiçeği Yerine Bağış Yapılmasını İstedi

58 dakika önce

İZMİR'in Selçuk ilçesinde belediye başkanı seçilen CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel, kendisini tebrik için çiçek göndermek isteyenlerden, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışta bulunmalarını istedi.

Tebrik Çiçeği Yerine Bağış Yapılmasını İstedi, System.String[]
İZMİR'in Selçuk ilçesinde belediye başkanı seçilen CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel, kendisini tebrik için çiçek göndermek isteyenlerden, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışta bulunmalarını istedi.

Selçuk ilçesinin yeni belediye başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel, yeni görevinden dolayı kendisine tebrik amacıyla çiçek göndermek isteyenlere sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. Sengel, çiçek göndermek isteyenlerin, bunun yerine Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışta bulunmasını istedi. Filiz Ceritoğlu Sengel, önerisini, "Bizim en değerli çiçeğimiz, eğitilmiş geleceğimiz. İşte bu yüzden bana göndermeyi düşündüğünüz tebrik çiçekleri yerine Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne yapacağınız gönülden bağışlarınız Selçuk'ta daha birçok çiçeği filizlendirecektir" notu ile paylaştı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:12 Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel
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