Tebrik Kartı Gönderme Oranı İki Kat Arttı

Tebrik kartı gönderme oranı iki kat arttı Afyonkarahisar PTT Başmüdürü Mehmet Demirörs: "Yılbaşı nedeniyle 5-6 bin civarında bir kart kabulümüz oldu"AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar PTT Başmüdürü Mehmet Demirörs, yeni yılla birlikte yılbaşı tebrik kartı gönderme oranının geçen yıla göre iki...

Tebrik kartı gönderme oranı iki kat arttı

Afyonkarahisar PTT Başmüdürü Mehmet Demirörs: "Yılbaşı nedeniyle 5-6 bin civarında bir kart kabulümüz oldu"



AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar PTT Başmüdürü Mehmet Demirörs, yeni yılla birlikte yılbaşı tebrik kartı gönderme oranının geçen yıla göre iki kat artışın olduğunu belirterek, "Bu senede bizim aynı şekilde yılbaşı nedeniyle 5-6 bin civarında bir kart kabulümüz oldu. Daha önceden bin 500-2 bin civarında bir kart kabulümüz oluyordu" dedi.

Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğü özellikle çocukların mektup ve tebrik kartı gönderme alışkanlığının yeniden kazandırılmasına yönelik yaptığı çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Geçtiğimiz yıl 1500-2 bin civarında yılbaşı tebrik kartı gönderilirken, bu yıl 5-6 bin civarında tebrik kartı gönderildiği bildirildi.

2018 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Afyonkarahisar PTT Başmüdürü Mehmet Demirörs,178 yıllık köklü bir kuruluş olan PTT'nin 2018 yılı içerisinde çok başarılı ve güçlü çalışmalara imza attığı kaydetti. Başmüdür Demirörs, "Posta, kargo, lojistik alanında yıllardır hizmet veren PTT'miz e-ticaret alanında da atılımlara başlamış olup, Antalya'da uluslar arası düzenlenen E-Ticaret Çalıştayı'nda gayet başarılı çıkmış ve bunun yansımalarını da tüm ülke olarak şuan yaşamaktayız. Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğü olarak biz de aynı dönemlerde; Afyon Ticaret ve Sanayi Odası, Bolvadin Ticaret ve Sanayi Odası ve diğer Dinar ile Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odası birlikte gayet güzel çalışmalara imza attık. İnşallah Afyonumuzda e-ticaret olayını gündeme aldık ve başarılı bir şekilde sürdürmekteyiz" dedi.

"Tebrik kartı yazma iki kat arttı"

Normal posta anlamında yeni yıldan kaynaklanan ve diğer milli ve dini bayramlarda da güzel kampanyalar düzenlediklerini belirten Demirörs, tebrik kartı yazma alışkanlığının iki kat arttığını söyledi. Demirörs, "Tebrik kartının, mektup yazma alışkanlığının çocuklarımızdan başlayarak tekrar canlandırılması adına çalışmalarımız oldu. Zafer Haftası'nda pul sergisi düzenledik. Bunları artık unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi gün yüzene çıkarmak adına ciddi çalışmalar yürütmekteyiz. Bu senede bizim aynı şekilde yılbaşı nedeniyle 5-6 bin civarında bir kart kabulümüz oldu. Daha önceden bin 500-2 bin civarında bir kart kabulümüz oluyordu ama bu sene yapmış olduğumuz çalışmaların semerelerini almaya başladık inşallah. İki katının biraz daha üzerine çıktı seneye inşallah daha fazla bu kartlarımız göndereceğiz. Biz genelde çocuklarımızı bu kampanyaya dahil ederek, alışkanlık kazandırma aşamasındayız" diye konuştu.

"Okumaya yeni başlamış öğrenciler mektup yazıyor"

Okuma ve yazmaya yeni başlamış öğrenciler üzerinde ciddi çalışmalar olduğunu ifade eden Demirörs şu ifadelere yer verdi:

"Onlarında bu güzel yansımaları bize son derece mutluluk veriyor. Onların bir postaneye gelip de kartları teslim ederken heyecanları bizleri gayet mutlu ediyor.

Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğü olarak da kişisel pul çalışmalarımız devam ediyor. Afyonkarahisar ekonomisine katkıda bulunmak için bu sene özellikle termal otellerimiz üzerinde çalışmak istiyoruz. İnşallah onları da önümüzdeki dönemde kişisel pul anlamında doyuracağız. 2018 yılında 6 tane daha şube ilavemiz oldu. Toplam işyeri sayımız 101'e çıktı, 6 tane PTT Matik ilavemiz oldu, PTT Matik sayımız 45'e çıktı. şuanda halen daha hazır ve devreye alınmayı bekleyen 3 tane daha PTT Matiğimiz var."

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