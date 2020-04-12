Tebriz Belediye Başkanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika
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Tebriz Belediye Başkanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

6 saat önce

İran'ın Tebriz kenti Belediye Başkanı İrec Şehin Baher, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Tebriz Belediye Başkanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı, System.String[]

İran'ın Tebriz kenti Belediye Başkanı İrec Şehin Baher, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre Baher, "Solunum problemi ve bazı Kovid-19 belirtileri üzerine verdiğim testin sonucu pozitif çıktı." dedi.

Evde karantinada olduğunu dile getiren Baher, tedavisinin doktor gözetiminde sürdüğünü belirtti.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da dün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 357'ye, vaka sayısı 70 bin 29'a ulaştı.

Tebriz, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 09:32 Kaynak: AA

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