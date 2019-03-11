Son Dakika Haberleri: Teç-Sen'den Bakan Selçuk'a 'Mülakat' Teşekkürü

Teç-Sen'den Bakan Selçuk'a 'Mülakat' Teşekkürü

1 saat önce

Tüm Eğitim Çalışanları (Teç-Sen) Adıyaman Temsilcisi Mehmet Teker, eğitim çalışanlarının görevde yükselme mülakatında yazılı sınav sonuçlarının dikkate alınmasından dolayı Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'a teşekkür etti.

Teç-Sen'den Bakan Selçuk'a 'Mülakat' Teşekkürü, System.String[]
Tüm Eğitim Çalışanları (Teç-Sen) Adıyaman Temsilcisi Mehmet Teker, eğitim çalışanlarının görevde yükselme mülakatında yazılı sınav sonuçlarının dikkate alınmasından dolayı Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'a teşekkür etti.

Teç-Sen Adıyaman İl Temsilcisi Mehmet Teker, eğitim çalışanlarının görevde yükselme sınavında yapılan mülakatta hakkaniyet gösterildiğini ve haksızlık yapılmadığını dile getirdi.

Mehmet Teker yaptığı açıklamada, "Eğitim çalışanlarının bileğinin hakkıyla aldığı yazılı sınav sonuçlarının gereksiz bir mülakat süreciyle heba edilmemesi için altı ayı aşkın süredir var gücümüzle çaba sarf ettik. Bu tarih itibariyle de sözlü sınavın yapılış şekliyle ilgili iradenin yazılı sınav başarı sıralamasını değiştirmeyecek şekilde tecelli ettiğini görmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bu uygulamanın kamuda, ilk işe alımlardan, görevde yükselmelere kadar, mülakatın uygulandığı tüm alanlar için örnek teşkil etmesini, yeni bir yol gösterici uygulama olarak algılanmasını temenni ediyoruz. Bu vesileyle, Başta Bakanımız Prof. Dr. Ziya Selçuk ve tüm yetkililere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:09 Kaynak: İHA

Mehmet Teker, Adıyaman, Ziya Selçuk, Güncel
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