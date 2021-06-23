TEÇ-SEN'den "yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılsın" talebi - Son Dakika

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN), yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılmasını talep etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan grup adına basın açıklaması yapan TEÇ-SEN Sivas Şube Başkanı Birol Duman, kamuda yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan tüm engelli personellerin, engellerine ve eğitim durumlarına uygun kadrolara atanması talebinde bulundu.

Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan kamu çalışanlarının görev tanımının belli olmadığını ileri süren Duman, "Eskiden eğitim seviyesi ilkokul olan bu arkadaşlarımız artık lise, üniversite ve hatta yüksek lisans yapar hale gelmiştir." diye konuştu.

Duman, yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan tüm kamu çalışanlarının meslek ve eğitim durumlarının dikkate alınarak yeniden istihdam şekillerinin belirlenmesi gerektiğini belirtti.