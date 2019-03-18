Tecavüz, Darp ve Gasp Şüphelisi Yakalandı
11 dakika önce
İZMİR'in Menderes ilçesinde, D.K. isimli kadını dövdükten sonra tecavüz eden, ardından da parasını gasbedip kaçan A.K., jandarma tarafından yakalandı.
İZMİR'in Menderes
ilçesinde, D.K. isimli kadını dövdükten sonra tecavüz eden, ardından da parasını gasbedip kaçan A.K., jandarma tarafından yakalandı.
Geçen 12 Mart'ta meydana gelen olayda, D.K., kimliği bilinmeyen saldırgan tarafından otomobile zorla bindirildi. Saldırgan kadını dövüp tecavüz ettikten sonra parasına aldı. İzmir Jandarma
Komutanlığı ekipleri, D.K.'nin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, marka ve renk özellikleri tutan şüpheli otomobili takibe aldı ve aracın A.K.'ye ait olduğunu tespit etti. D.K.'nin da şüpheliyi teşhis etmesi üzerine, A.K. gözaltına alındı.
Jandarma Komutanlığına götürülen A.K. hakkındaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:29 Kaynak: DHA
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