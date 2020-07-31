Tecavüz davalarının sayısı neden düşüyor? - Son Dakika
BBC

Tecavüz davalarının sayısı neden düşüyor?

İngiltere ve Galler'de adli makamlara bildirildikten sonra mahkemeye taşınan tecavüz vakalarının sayısı gün geçtikçe düşüyor.

Tecavüz davalarının sayısı neden düşüyor?, System.String[]

Kraliyet Savcılığı (CPS) verilerine göre, İngiltere ve Galler'de adli makamlara bildirildiği halde mahkemeye taşınmayan tecavüz vakalarının sayısı gün geçtikçe artıyor.

Son 5 yılda polise bildirilen ve kayıtlara "tecavüz vakası" olarak geçen olayların sayısı hızla artarak 59 bin 747'ye yükseldi. Ancak aynı sürede bu vakaların arasından mahkemeye taşınanların oranı, yarıdan fazla düştü.

2020'nin başından Mart ayı sonuna kadar mahkemeye taşınan tecavüz vakalarının sayısı 2 bin 102'ye geriledi. Geçen yıl bu sayı 3 bin 43'tü.

Rape Crisis (Tecavüz Krizi) isimli gönüllü kuruluştan Katie Russell, "Bu, tecavüz ya da her türlü cinsel şiddetin mağdurları için yıkıcı bir durum. Bu rakamların ne kadar iç karartıcı olduğu konusunda tartışmaya yer yok." açıklaması yaptı.

İngiltere'de bir vakanın polise bildirilmesinden sonra mahkemeye taşınmasına kadar geçen sürede aşılması gereken bazı zorluklar var.

Bu sürecin her bir aşamasında daha fazla vakanın kayıtlardan çıkarılarak düştüğü görülüyor.

Bunun sonucunda da mahkemelere taşınan tecavüz vakalarının sayısı, ilk aşamada polise bildirilen tecavüz vakalarının çok küçük bir kısmını oluşturuyor. Bunların da sadece bir kısmı mahkumiyetle sonuçlanıyor, yani bazılarında herhangi bir sanık tecavüzle suçlanmıyor ve ceza almıyor.

Ancak durum eskiden böyle değildi. BBC Reality Check ekibi, değişen oranların sebebini araştırdı.

Kanıt toplama

İhbarın ardından polis, vakayı CPS'e bildirmek için yeterli kanıt toplamak zorunda. CPS, Birleşik Krallık'ın İngiltere ve Galler bölgelerinde adli vakaların mahkemeye götürülmesinden ve mahkeme sürecinden sorumlu birim.

Son dönemde polisin incelediği ve kanıt olarak sayılabilecek verilerde fark yaratacak şekilde artış var çünkü hem mağdurların hem suçluların cep telefonlarındaki kayıtlar ve sosyal medya paylaşımları arttı. Bu da vakaları hem polis, hem savcılık hem de mağdurlar açısından daha da zorlaştırdı.

Tecavüz mağdurlarını temsil eden Dame Vera Baird, yıllık hazırladığı raporda mahkemeye taşınan vakaların çok düştüğünü ve bu sebeple tecavüz suçunun neredeyse yasadışı olmaktan çıktığını söylüyor:

"Bazı mağdurlar şikayetlerini geri çekiyor çünkü özel hayatlarına haksız ve kabul edilemez şekilde müdahale ediliyor. Bununla başa çıkmak çok zor oluyor.

"Bunun da asıl sebebi, çoğu cep telefonunu polise teslim etmek zorunda kalması. Polis, cep telefonlarındaki verileri kendi sistemlerine indirerek vakayla ilgili bir kanıt olup olmadığını inceliyor."

Bu ayın başında CPS ve polis, mağdur olduğunu bildiren kişilere imzalatılan dijital izin formu uygulamasını da terk etti. Bu formla birlikte polis, cep telefonlarındaki tüm verilere ulaşabiliyordu.

Uygulamanın kaldırılmasına, Kadınlar için Adalet Merkezi'nin gündeme getirdiği bir mahkeme sonrasında karar verildi.

Eylül 2019'da, polise bildirilen tecavüz vakalarından yüzde 4'ü CPS'e bildirildi. Bunların da 4'te 3'ü mahkemeye taşındı.

Mahkemeye gidiş

Polisin vakayı CPS'e iletmeye karar vermesi halinde CPS, yeterli kanıt olup olmadığını inceliyor. Kanıtları yeterli görürse, şüpheliyi tecavüz suçlamasıyla sanık koltuğuna oturtmaya karar veriyor ve dava açılıyor.

CPS de son yıllarda gittikçe daha az vakayı mahkemeye taşımaya başladı. Bunun öncelikli sebebi, polisin daha az vakayı CPS'e bildirmesi. Bunun sebebinin de, gittikçe daha az sayıda vakanın mahkumiyetle sonuçlanmasına verilen tepki olduğu düşünülüyor.

Mağdurların temsilcisinin raporuna göre, "Bazı polis memurlarının söylediğine göre artık daha az vakayı CPS'e iletiyorlar çünkü CPS 2017'den sonra çok daha az vakayı mahkemeye taşımaya başladı."

Kasım ayında ortaya çıkan bazı verilere göre 2016'ya kadar CPS'in bir "tecavüz davası hedefi" vardı. Buna göre CPS'e taşınan vakaların en az yüzde 60'ı mahkumiyetle sonuçlanmalıydı. Bu sebeple savcıların daha "basit gördüğü" davaları düşürdüğü düşünülüyordu.

Savcıların direktörü Max Hill, "Mağdurların güvende hissederek ortaya çıkmasını teşvik etmek için daha fazla şey yapmalıyız, bu çok açık. Adalet sisteminde de mağdurları daha fazla desteklemeliyiz. Böylece bildirilen tecavüz vakaları ve mahkemeye taşınan vakalar arasındaki uçurum da kapanır." yorumunda bulunuyor.

Hükümet de tecavüz vakalarının İngiltere ve Galler'de mahkemeye taşınma oranlarının neden bu kadar düştüğünü inceleyen bir soruşturma başlattı. Birleşik Krallık'ın diğer iki bölgesinde ise durum farklı.

İskoçya'da tecavüz suçu işleyen ya da tecavüz etme girişiminde bulunan kişilere açılan davalarda 2018'den 2019'a yüzde 43 artış var.

Kuzey İrlanda'da tecavüz davalarının sayısı, 2018'den 2019'a 4'te bir oranında düştü. Ancak mahkumiyetle sonuçlanan dava sayısı neredeyse aynı.

İngiltere, Galler, Dünya, Son Dakika
BBC

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 07:52

Son Dakika Dünya Tecavüz davalarının sayısı neden düşüyor? - Son Dakika Dünya
YORUMLAR

Son Dakika

Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor Devlet Bahçeli Twitter'a 1 ay sonra Fatih Karagümrük tweetiyle döndü Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Jose Sosa'nın gitmesini istemiyor: Bizimle kal Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi Suudi yatırımcıların Newcastle United için yaptığı 300 milyon sterlin değerindeki teklif geri çekildi İngilizler, transfer edilebilecek 4 stoperin arasında Çağlar Söyüncü'yü de gösterdi Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu Karamgümrük kalecisi Aykut Özer, penaltılar öncesinde rakip futbolcuları analiz etti
Kaçan kurbanlığı yakalamak isteyenler hayvana Kaçan kurbanlığı yakalamak isteyenler hayvana "Gel kurban olduğum" diye seslendi         
09:53
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı         
09:09
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı         
09:03
Genç kızları taciz eden şüpheli: Kadın gördüğüm zaman kendime engel olamıyorum Genç kızları taciz eden şüpheli: Kadın gördüğüm zaman kendime engel olamıyorum         
08:44
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi         
07:53
Bursa'da kaçan boğa vatandaşlara zor anlar yaşattı Bursa'da kaçan boğa vatandaşlara zor anlar yaşattı         
07:52
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor         
07:33
Sosyal medya yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi Sosyal medya yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi         
00:20
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti         
00:01
Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'ye yanında kalması için 500 bin TL teklif ettiği iddialarına yanıt verdi Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'ye yanında kalması için 500 bin TL teklif ettiği iddialarına yanıt verdi         
23:44
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi         
23:28
Evlilik teklifi reddedilen saplantılı aşık, aynı aileden 4 kişiyi gözünü kırpmadan katletti Evlilik teklifi reddedilen saplantılı aşık, aynı aileden 4 kişiyi gözünü kırpmadan katletti         
23:06
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu 17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu         
22:57
Bodrum rekora koşuyor! 12 saatte 40 bin, 4 günde 151 bin araç giriş yaptı Bodrum rekora koşuyor! 12 saatte 40 bin, 4 günde 151 bin araç giriş yaptı         
22:40
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunan papazı memnun etti! Erdoğan'a övgü dolu sözler Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunan papazı memnun etti! Erdoğan'a övgü dolu sözler         
22:25
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü         
22:06
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı         
21:50
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak         
20:57
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı         
20:38
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu         
19:41
Rusya'da kimyasal madde yüklü kamyon bomba gibi patladı Rusya'da kimyasal madde yüklü kamyon bomba gibi patladı         
19:37
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı         
19:22
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu         
19:07
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler         
19:06
Meteoroloji'den Kurban Bayramı öncesi 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den Kurban Bayramı öncesi 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı         
19:01
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu         
18:07
CHP'den kulisleri sallayan CHP'den kulisleri sallayan "Muharrem İnce parti kuracak" iddialarına yanıt         
18:03
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu         
17:41
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı         
17:18
Diyarbakır'daki kurbanlık pazarlarında tedbirler hiçe sayıldı Diyarbakır'daki kurbanlık pazarlarında tedbirler hiçe sayıldı         
16:55
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü         
13:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2020 14:45:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tecavüz davalarının sayısı neden düşüyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei