Son Dakika Haberleri: Tecavüz Davası Öncesi Mahkeme Salonu Önünde Kavga: 2 Yaralı

Tecavüz Davası Öncesi Mahkeme Salonu Önünde Kavga: 2 Yaralı

31 dakika önce İlandır

KARAMAN'da, adliyede görülecek tecavüz davası öncesi mahkeme salonu önünde karşılaşan iki tarafın yakınları, birbirine saldırdı.

Tecavüz Davası Öncesi Mahkeme Salonu Önünde Kavga: 2 Yaralı, System.String[]
KARAMAN'da, adliyede görülecek tecavüz davası öncesi mahkeme salonu önünde karşılaşan iki tarafın yakınları, birbirine saldırdı. Kavgada dövülen 2 kişi, yaralanırken, gözaltına alınanlar olduğu belirtildi.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli astsubay Bilal Ü.'nün, 1 Ağustos'ta, düğününe 10 gün kala nişanlısı S.K.'ye tecavüz ettiği öne sürüldü. İddia üzerine gözaltına alınan Bilal Ü., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Karaman 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşması öncesi mahkeme salonu önünde karşılaşan iki tarafın yakınları birbirine saldırdı. Kavgaya, adliye polisi ve dışarıdan sevk edilen çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Kavgada dövülen 2 kişi, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kavgaya karıştığı tespit edilen bazı kişilerin de gözaltına alındığı belirtildi. - Karaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:12 Kaynak: DHA

Karaman, 3. Sayfa
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