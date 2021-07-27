Tecavüz girişiminde bulunan 3 kişi serbest kaldı! Kendini korumaya çalışan genç kız hala yargılanıyor - Son Dakika

Geçtiğimiz sene İzmir'de 3 kişinin tecavüz etmeye yeltendiği 28 yaşındaki Cemre Ateş, şahısların serbest bırakılmasına isyan etti.

"BEN HALA YARGILANIYORUM"

Yeniçağ'a konuşan Ateş, "Geçen sene bana tecavüz etmeye kalkan 3 kişi serbest bırakılmış. İşin vahim yani içlerinden birini kendimi korumak adına yaraladığım için ben hala yargılanıyorum." dedi.

CAN GÜVENLİĞİ İÇİN ENDİŞELİ

Can güvenliği için endişeli olduğunu söyleyen genç kadın, "Avukatım süreci takip ediyor, davanın seyri için çok fazla detay vermek istemiyorum." ifadelerini kullandı.

GELEN DESTEK MESAJLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Öte yandan başından geçen olaya dair sosyal medyadan büyük bir destek aldığını söyleyen Ateş, bunun için herkese teşekkür ettiğini söyledi. Böyle bir destekle karşılaşacağını ummadığını de ekledi.