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Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı - Son Dakika

Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı

27.07.2021 20:47

Kocaeli Gebze'de meydana gelen olayda Afganistan uyruklu şahıs, tecavüz etmek için adım adım takip ettiği 17 yaşındaki kıza tecavüz edemeyince başına taşla vurarak yaraladı. Ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan genç kızın yaşam savaşının makine bağlı olarak sürdüğü öğrenildi.

Gebze'ye bağlı Pelitli Mahallesi'nde 12 Temmuz günü Afgan uyruklu bir şahıs, tecavüz etmek içinA.A. isimli genç kızı adım adım takip etmeye başladı. Ağaçlık alanda kıza saldıran şahıs, başarılı olamayınca talihsiz kızın başına taşla vurmaya başladı. Olaydan sonra ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kızın yaşam mücadelesinin sürdüğü öğrenildi.

Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı

YOL KENARINA TAŞIDI

İddiaya göre, dershaneden dönen A.A.'yı takip eden Afganistan uyruklu A.M., genç kızı ağaçlık alana sürükleyerek cinsel istismara kalkıştı. A.M. daha sonra başından yaralanan genç kızı yol kenarına taşıdı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, A.A.'yı Gebze'de bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Başına aldığı darbe ile ağır yaralanan A.A. yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Jandarmanın yaptığı araştırmanın ardından gözaltına alınan A.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GENÇ KIZIN BİLİNCİ KAPALI

A.A. Gebze'de bulunan hastaneden Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. A.A. yaşam mücadelesini sürdürürken, ailesinin umutlu bekleyişi de devam ediyor. Baba M.A. kızının bilincinin kapalı olduğunu belirterek, makine yardımıyla nefes aldığını iyileşmesini beklediklerini söyledi.

Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı

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Son Dakika Güncel Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı - Son Dakika


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