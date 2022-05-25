Tecavüz girişimiyle suçlanan saldırgandan, "sevgiliyiz" iddiası - Son Dakika
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Tecavüz girişimiyle suçlanan saldırgandan, "sevgiliyiz" iddiası

25.05.2022 10:20

Fide Uyarlar adlı kadın birkaç kez "merhaba" dediği erkek tarafından evinde alıkonulup, asansörde tacize uğradığını, günlerce işkence gördüğünü öne sürerek şikayetçi oldu. Zanlının kadını asansörde taciz etmesi ve evine girip kadını darp etmesi anbean görüntülenirken tutuklanan Gökhan K. adlı saldırgan, genç kadınla sevgili olduklarını ve bir zorlama yaşanmadığını öne sürdü.

Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde iddiaya göre İstanbul'da genel koordinatör olarak görev yaparken babası rahatsızlanınca Adana'ya gelen Fide Uyarlar (42) evinin bahçesinde köpeklerini gezdirirken Gökhan K. (45) ile tanışmış ve sadece birkaç kez Gökhan K. ile merhabalaşan Uyarlar, daha sonra şahsın tacizine, işkencesine maruz kalmıştı.

BİRÇOK SUÇTAN TUTUKLANDI

Son olarak da zanlı Uyarlar'ın evine girmiş ve kadını yine alıkoymuş, asansörde de taciz etmişti. Genç kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından, "Konut dokunulmazlığının ihlali, alıkoyma, taciz, tehdit ve darptan" tutuklandı.

Evine girdiği kadını soyduktan sonra tecavüz etmeye kalkmıştı, ilk ifadesi pes dedirtti

SEVGİLİ OLDUKLARINI İDDİA ETTİ

Zanlının ifadesinde genç kadınla sevgili olduğunu, evine zorla girmediğini kavga ettiklerini öne sürdüğü öğrenildi. Genç kadın ise ifadesinde sevgili olduklarını yalanladığı, sadece bahçede tanıştıklarını sonra kendisine musallat olduğunu evlenme teklifinde bulunduğunu kabul etmeyince çıldırdığını ve 11 aydır hayatını zindana çevirdiğini iddia etti.

Evine girdiği kadını soyduktan sonra tecavüz etmeye kalkmıştı, ilk ifadesi pes dedirtti

YENİ GÖRÜNTÜLER DE ORTAYA ÇIKTI

Bu arada olayla ilgili yeni görüntülerde ortaya çıktı. Görüntülerde genç kadının zanlıyı evinden kovduğu ancak zanlının bir türlü evden gitmeyip rahat tavırlar takındığı görüldü. Bir başka görüntüde ise Fide Uyarlar'ın zanlı tarafından darp edildikten sonra gözünün mor ve şişmiş halinin görüntüsü ortaya çıktı.

Evine girdiği kadını soyduktan sonra tecavüz etmeye kalkmıştı, ilk ifadesi pes dedirtti
YORUMLAR
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Bir kez selam verdi hayatı mahvoldu! Zanlı, kadını evinde alıkoyup darp etti, günlerce işkence yaptı, tecavüz etmeye çalıştı Bir kez selam verdi hayatı mahvoldu! Zanlı, kadını evinde alıkoyup darp etti, günlerce işkence yaptı, tecavüz etmeye çalıştı Kendisine şiddet uygulayan kocasını önce keser sapıyla dövdü sonra bıçakladı Kendisine şiddet uygulayan kocasını önce keser sapıyla dövdü sonra bıçakladı
Kaynak: İHA

Gürselpaşa Mahallesi, Seyhan, Adana, Taciz, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tecavüz girişimiyle suçlanan saldırgandan, 'sevgiliyiz' iddiası - Son Dakika


Son Dakika
10:20 Tecavüz girişimiyle suçlanan saldırgandan, "sevgiliyiz" iddiası
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