Son Dakika Haberleri: Tecavüz İddiasıyla Tutuklanan Profesör, Öğrencileri Tarafından Protesto Edildi

Tecavüz İddiasıyla Tutuklanan Profesör, Öğrencileri Tarafından Protesto Edildi

1 saat önce

Tecavüz iddiasıyla tutuklanan profesör, öğrencileri tarafından protesto edildi(Tür: Ankara)

Tecavüz iddiasıyla tutuklanan profesör, öğrencileri tarafından protesto edildi

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:25 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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