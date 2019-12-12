Tecavüz iddiasıyla üvey babasını öldüren kadına 15 yıl hapis - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tecavüz iddiasıyla üvey babasını öldüren kadına 15 yıl hapis - Son Dakika

Tecavüz iddiasıyla üvey babasını öldüren kadına 15 yıl hapis

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kendisini taciz ettiği iddiasıyla tartıştığı üvey babasını bıçaklayarak öldüren 3 çocuk annesi, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tecavüz iddiasıyla üvey babasını öldüren kadına 15 yıl hapis, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kendisini taciz ettiği iddiasıyla tartıştığı üvey babasını bıçaklayarak öldüren 3 çocuk annesi, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


Olay, 15 Ekim 2018 günü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Şehitler Mahallesi Atatürk Bulvarı 171. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 çocuk annesi Şerife Arıoğlu (33), bilinmeyen bir nedenle tartıştığı üvey babası Yaşar Kanık'ı evinin önünde bıçakla yaraladı. Yaralanan Kanık, aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, kadın ise olay yerinden kaçtı. Kanık, kaldırıldığı hastanede 8 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Şerife Arıoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan davanın karar duruşmasında "kasten öldürme" suçundan yargılanan tutuklu sanık Şerife Arıoğlu, maktul Yaşar Kanık'ın yakınları, taraf avukatları ve Kocaeli Kadın Platformu katıldı. Daha önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrarlayan Arıoğlu'nun ardından açıklanan mütalaasında sanığın sanık hakkında haksız tahrik uygulaması uygulanarak kasten öldürme suçu uyarınca cezalandırılması talep edildi.


" Yargıtay'da, istinafta beraat edeceğe adımız gibi eminiz"


Mütalaanın ardından son kez söz alan Arıoğlu'nun avukatı, "Şerife ile maktul arasındaki ilişki herkesin malumu. Tecavüz dosyası var. Daha sonraki dönemlerde de saldırgan davranışlarını devam ettirmiştir. Telefon kayıtları geldi Yaşar sevmediği, nefret ettiği insanı 33 kere aramış. Olay günü ise telefonda aradığında 'Sana yaptıklarımı kızına da yapacağım' demiştir. Bu husus tanık beyanları ile sabittir. Olay günü maktul sopayla vurmaya çalışmış sanık ise kendini korumak amacıyla bıçak kullanmıştır. Maktul hastaneye direkt götürülseydi ölüm olayı gerçekleşmeyecekti. Yargıtay'da, istinafta beraat edeceğe adımız gibi eminiz. Benzer Yargıtay kararları var. Sanığın 3 tane çocuğu var yetiştirme yurtlarında sefil oluyorlar. Herhangi bir adli kontrolle öncelikle tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.


Üvey babasını öldürdü 15 yıl hapis cezası aldı


Avukatın ardından sanık Şerife Arıoğlu ise son söz olarak kararı mahkemenin takdirine bıraktığını ifade etti. Savunmaların ardından verilen ara sonrasında mahkeme, Şerife Arıoğlu'nun 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. - KOCAELİ

Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Şırnak'ta 13 yaşındaki çocuk okul yolunda ölü bulundu
Bir kadın cinayeti daha! Sopayla burnunu kırdı, ardından boğarak öldürdü! Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı İzmir'de denizden kadın cesedi çıktı

Son Dakika Haberleri
19:16 29 yıldır ODTÜ'de olan 'tr' uzantısı yetkisi fiilen BTK'ya geçti - Son Dakika Haber
19:15 'Türkiye, tam bağımsız savunma sanayi yolunda devam edecektir' - Son Dakika Haber
19:05 Pakistan: Yüzlerce avukatın saldırdığı hastanede üç hasta öldü - Son Dakika Haber
19:04 Savunma Sanayi İcra Komitesi: "Yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik projeler... - Son Dakika Haber
19:03 Eski milletvekili Ayhan Sefer Üstün yeni partinin kurulduğunu duyurdu - Son Dakika Haber
18:46 İzmir'de denizden kadın cesedi çıktı - Son Dakika Haber
18:08 AK Parti Hakkari Merkez İlçe Başkanı Adıyaman görevden alındı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 19:23:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tecavüz iddiasıyla üvey babasını öldüren kadına 15 yıl hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]