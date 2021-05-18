Tecavüz iftirasıyla 15 kişinin linç etmeye kalktığı diş hekimi konuştu: Görüntüler olmasaydı kendimi anlatamazdım - Son Dakika

Tecavüz iftirasıyla 15 kişinin linç etmeye kalktığı diş hekimi konuştu: Görüntüler olmasaydı kendimi anlatamazdım

18.05.2021 11:54

Muayenehanesinde temizlikçi olarak çalışan Türkmen asıllı Münire Saparaboye'nin 'tecavüz' iftirasına uğraması üzerine 15 kişinin darp ettiği diş hekimi İsmail Beker, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peker, "İnsanların hiç dinlemeden, tek taraflı anlatıma göre linç etmesi beni çok üzdü. Konuşmama izin vermeden sürekli vurdular. Ofis içinde kamera olmasaydı kendimi anlatamazdım" ifadelerini kullandı.

İstanbul Kadıköy'de muayenehanesi bulunan diş hekimi İsmail Beker'in (70) yanında temizlik işçisi olarak çalışan Türkmen Münire Saparaboye balkona çıkarak, "Bana tecavüz ediyorlar, kurtarın" diye bağırmaya başladı.

Feryatları duyanlar hemen kadını kurtarmak için binaya girdi. Binanın girişine kadar kadınla birlikte inen Beker, yaklaşık 15 kişinin tekmeli ve yumruklu saldırısına uğradı. Aldığı darbelerle yere yığılan Beker ve temizlikçi kadın, polisler tarafından karakola götürüldü. Fakat çok geçmeden Beker'in suçsuz olduğu tespit edildi.

Tecavüz yalanıyla 15 kişinin linç etmeye kalktığı diş hekimi konuştu: Kamera olmasaydı kendimi anlatamazdım

Gerçek, muayenehanede bulunan güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu ortaya çıktı. Bir ay boyunca doktorun yanında temizlik görevlisi olarak çalışan Saparaboye, iddiaya göre 9 bin liralık alacağını istemek için ofise geldi. Saparaboye bir yandan da telefonuyla kayıt yapmaya başladı. Doktor Beker, kayıt yaptığını fark edince tepki göstererek telefonu almaya çalıştı. Saparaboye ise dairenin balkonuna çıkarak "Bana tecavüz ediyorlar" diye bağırdı. O anlarda muayenehane ile apartmandaki güvenlik kameraları da kayıttaydı.

Tecavüz yalanıyla 15 kişinin linç etmeye kalktığı diş hekimi konuştu: Kamera olmasaydı kendimi anlatamazdım
Türkmen Münire Saparaboye balkona çıkıp böyle bağırdı

Hürriyet'te yer alan habere göre; Temizlikçi ile kendisini dövenlerden şikâyetçi olan İsmail Beker yaşadıklarını şöyle anlattı: "Yaklaşık bir ay temizlik yaptı. Ben ödemeleri temizlik şirketine yaptım. Çalışanla bir alacak verecek ilişkimiz yoktu. Cumartesi günü öğle saatlerinde ofise gelip 9 bin lira istedi. 'Paramı vermezsem seni rezil ederim. Bana tecavüz ettiğini söylerim. Eşini ararım ve tecavüz ettiğini söylerim' dedi. Bana şantaj yapıyordu. Para almak için aklınca beni korkutmak istedi. Ancak ben temizlik ödemelerini şirkete yaptığımı söyledim. Sonrasında konuşmaları telefonuyla kayıt altına aldığını fark ettim. Ben de tepki göstererek elinden telefonu almaya çalıştım. Terasa çıkıp bağırmaya başladı. Onu binanın dışına kadar indirdim. Bu sırada kapının önünde yaklaşık 15 kişilik bir kalabalık toplanmıştı. Konuşmama izin vermeden sürekli vurdular."

Tecavüz yalanıyla 15 kişinin linç etmeye kalktığı diş hekimi konuştu: Kamera olmasaydı kendimi anlatamazdım

"AİLEM BANA DESTEK ÇIKTI"

40 yıldır hekimlik yaptığını belirten İsmail Beker, "İnsanların hiç dinlemeden, tek taraflı anlatıma göre saldırması beni çok üzdü. Dinlemeden peş peşe vurdular. Ofis içinde kamera olmasaydı kendimi anlatamazdım. Benim iki çocuğum ve eşim var. Olay sonrası bana destek çıktılar. Yanımda oldular. Davanın takipçisi olacağım" dedi.

Tecavüz iftirasıyla 15 kişinin linç etmeye kalktığı diş hekimi konuştu: Görüntüler olmasaydı kendimi anlatamazdım
Tecavüz iftirasıyla 15 kişinin linç etmeye kalktığı diş hekimi konuştu: Görüntüler olmasaydı kendimi anlatamazdım

Diş Hekimi, Kadıköy, Türkmen, Tecavüz, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tecavüz iftirasıyla 15 kişinin linç etmeye kalktığı diş hekimi konuştu: Görüntüler olmasaydı kendimi anlatamazdım - Son Dakika


YORUMLAR (3)

Son Dakika

Cani anne, uyuşturucu kullandığını öğrendiği kızını eşarpla boğarak öldürmüş Cani anne, uyuşturucu kullandığını öğrendiği kızını eşarpla boğarak öldürmüş Ters dönen aracın içinde sıkıştı, yine de cep telefonunu bir an olsun elinden bırakmadı Ters dönen aracın içinde sıkıştı, yine de cep telefonunu bir an olsun elinden bırakmadı Kuyumculardan vatandaşa uyarı geldi: Eylül ayında altının gramı 600 lira olabilir Kuyumculardan vatandaşa uyarı geldi: Eylül ayında altının gramı 600 lira olabilir Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız Esnafa yapılacak hibe desteği başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleşecek Esnafa yapılacak hibe desteği başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleşecek Moritanya'da 60 kilonun altındaki kadınlar evlenemiyor Moritanya'da 60 kilonun altındaki kadınlar evlenemiyor Mansur Yavaş'ın sosyal medyadan paylaştığı 5 saniyelik Mansur Yavaş'ın sosyal medyadan paylaştığı 5 saniyelik "BLD 4.0" videosu merak uyandırdı Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği "koruma gücü" olabilir

Son Dakika Haberleri
11:54 Tecavüz iftirasıyla 15 kişinin linç etmeye kalktığı diş hekimi konuştu: Görüntüler olmasaydı kendimi anlatamazdım
11:53 Cani anne, uyuşturucu kullandığını öğrendiği kızını eşarpla boğarak öldürmüş
11:42 Son Dakika: Thodex firarilerinden Rana Azap'ın yakalandığı öğrenildi
11:39 Ünlü oyuncu Şener Şen'in bisikleti bozuldu, yardıma esnaf koştu
11:20 Güne yükselişle başlayan dolar 8,35'ten işlem görüyor
11:15 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 501 lira seviyesinden işlem görüyor
11:15 Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız
11:10 Şampiyon olan Beşiktaşlı futbolcular, Esra Erol'a video göndererek sürpriz yaptı
11:05 Esnafa yapılacak hibe desteği başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleşecek
10:48 Mansur Yavaş'ın sosyal medyadan paylaştığı 5 saniyelik "BLD 4.0" videosu merak uyandırdı
İhaneti affetmişti! Can Yaman, sevgilisi Diletta Leotta ile karesini paylaştı İhaneti affetmişti! Can Yaman, sevgilisi Diletta Leotta ile karesini paylaştı         
12:01
Son Dakika: Thodex firarilerinden Rana Azap'ın yakalandığı öğrenildi Son Dakika: Thodex firarilerinden Rana Azap'ın yakalandığı öğrenildi         
11:43
Ünlü oyuncu Şener Şen'in bisikleti bozuldu, yardıma esnaf koştu Ünlü oyuncu Şener Şen'in bisikleti bozuldu, yardıma esnaf koştu         
11:40
Güne yükselişle başlayan dolar 8,35'ten işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 8,35'ten işlem görüyor         
11:20
14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi 14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi         
11:13
"Yasak aşk yaşıyorlar" diyerek eşini ve yakın arkadaşını ormanda öldürdü! Son sözü ise "Namusumuz için yaşıyoruz" oldu         
10:55
Fransa bu görüntüleri konuşuyor! Burak Yılmaz koridorda esip gürledi Fransa bu görüntüleri konuşuyor! Burak Yılmaz koridorda esip gürledi         
10:50
Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına AK Partili Şamil Tayyar'dan şartlı destek Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına AK Partili Şamil Tayyar'dan şartlı destek         
10:47
Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor         
10:08
Acun Ilıcalı, oyunu kaybeden Aleyna Kalaycıoğlu için istisna yapıp, ailesiyle görüşme hakkı verdi Acun Ilıcalı, oyunu kaybeden Aleyna Kalaycıoğlu için istisna yapıp, ailesiyle görüşme hakkı verdi         
09:53
İspanya'ya 24 saatte, 700'ü çocuk 5 bin düzensiz göçmen geçiş yaptı İspanya'ya 24 saatte, 700'ü çocuk 5 bin düzensiz göçmen geçiş yaptı         
09:47
2,5 yılın ardından boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki 2,5 yılın ardından boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki "tarikat" detayı         
09:42
Cumhurbaşkanlığı, WhatsApp için son kez uyardı! Sözleşmeyi onaylayanları bekleyen tehlikeyi madde madde belirttiler Cumhurbaşkanlığı, WhatsApp için son kez uyardı! Sözleşmeyi onaylayanları bekleyen tehlikeyi madde madde belirttiler         
09:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Sedat Peker'in iddialarına değindi: Suç çeteleri zehirli yılan gibidir Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Sedat Peker'in iddialarına değindi: Suç çeteleri zehirli yılan gibidir         
21:17
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı         
17:59
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı         
15:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2021 12:10:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tecavüz iftirasıyla 15 kişinin linç etmeye kalktığı diş hekimi konuştu: Görüntüler olmasaydı kendimi anlatamazdım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement