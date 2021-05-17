Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı

17 Mayıs 2021 Pazartesi 15:03

İstanbul Kadıköy'de bir diş hekimi, yanında çalışan yabancı uyruklu kadının kendisine tecavüz edildiğini öne sürmesi üzerine çevredeki vatandaşlar tarafından darp edilmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen ve konuyla ilgili inceleme yapan ekipler tecavüz iddiasının asılsız olduğunu belirtirken; o anlara ait kamera görüntüleri de ileri sürülenlerin gerçeği yansıtmadığını ortaya çıkardı.

Kadıköy'de 15 Mayıs günü, Türkmenistan uyruklu temizlik görevlisi bir kadın terasa çıkıp tecavüze uğradığı söyleyerek yardım istedi. Sesleri duyan mahalle sakinleri binanın önünde toplandı. Diş hekimi ve kadın binadan çıkarken kalabalıkla karşılaştı. İddiaların odağındaki diş hekimi linç edilmek istendi.

İNCELEME SONUCU GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Konuyla ilgili inceleme yapan ekipler tecavüz iddiasının asılsız olduğunu belirledi. Sorguya alınan diş hekimi ifadesinde, temizlikçi kadının kendisinden para istediğini vermeyince de iftira attığını söyledi.

KAMERA GÖRÜNRÜLERİ DE DOĞRULADI

Diş hekiminin bu ifadesini, daha sonra ortaya çıkan klinik güvenlik kamerası da doğruladı. Görüntülerde diş hekiminin, tartışma sırasında kadının cep telefonu ile kayıt aldığını fark edince telefonu almak için hamle yaptığı, kısa bir itişmenin ardından kadının terasa yöneldiği görüldü.

Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
Diş Hekimi, Kadıköy, Tecavüz, Mayıs, 3. Sayfa, Son Dakika
YORUMLAR (20)
  • sadık : ya kamera olmasaydı alacağı ceza koparacakları paranın hattı hesabı olmazdı ALLAH butarz kadınların iftirasından korusun
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  • FSK : Devletin polisi var emniyeti var savcısı var hakimi varsa adamın suçu gereken yapılır adamı suçsuz yere darp eden magandalar ne oldu şimdi, hem adamın itibarını hem onuru zedelediniz kadına da darp edenlere de ceza verilsin her beni taciz etti diyen kadın doğrumu söylemiş oluyor..
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  • musti : sözde mağdur yabancı uyruklu müslüman kardeşimizin acilen sınır dışı edilmesine bir karşlık uğruna için olaya karışan ve hevesleri kursaklarında kalan şahışların vatandaşlıktan çıkarılması için daha ne bekliyorsunuz
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