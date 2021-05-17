Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Kadıköy'de 15 Mayıs günü, Türkmenistan uyruklu temizlik görevlisi bir kadın terasa çıkıp tecavüze uğradığı söyleyerek yardım istedi. Sesleri duyan mahalle sakinleri binanın önünde toplandı. Diş hekimi ve kadın binadan çıkarken kalabalıkla karşılaştı. İddiaların odağındaki diş hekimi linç edilmek istendi.
Konuyla ilgili inceleme yapan ekipler tecavüz iddiasının asılsız olduğunu belirledi. Sorguya alınan diş hekimi ifadesinde, temizlikçi kadının kendisinden para istediğini vermeyince de iftira attığını söyledi.
Diş hekiminin bu ifadesini, daha sonra ortaya çıkan klinik güvenlik kamerası da doğruladı. Görüntülerde diş hekiminin, tartışma sırasında kadının cep telefonu ile kayıt aldığını fark edince telefonu almak için hamle yaptığı, kısa bir itişmenin ardından kadının terasa yöneldiği görüldü.
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