Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

FSK : Devletin polisi var emniyeti var savcısı var hakimi varsa adamın suçu gereken yapılır adamı suçsuz yere darp eden magandalar ne oldu şimdi, hem adamın itibarını hem onuru zedelediniz kadına da darp edenlere de ceza verilsin her beni taciz etti diyen kadın doğrumu söylemiş oluyor..