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Tecavüz itirafı çok konuşulmuştu! Lady Gaga, bu kez de cinsellik açıklamasıyla şaşkınlık yarattı - Son Dakika

Tecavüz itirafı çok konuşulmuştu! Lady Gaga, bu kez de cinsellik açıklamasıyla şaşkınlık yarattı

17.07.2021 15:40

Geçtiğimiz günlerde yaptığı tecavüz itirafıyla çok konuşulan Lady Gaga, yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Bir süredir Michael Polansky birlikte olan Lady Gaga, "Yaz aylarında seks yapmayı çok seviyorum. Partnerimin isteklerini sorgusuz sualsiz kabul ediyorum" açıklamasıyla şaşırttı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, hayatıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Cinsellik üzerine çarpıcı sözler sarf eden Gaga, "Belki şaşıracaksınız ama kimi zaman hislerimi beynimde canlandırarak zihin gücüyle bile orgazm olabiliyorum" dedi.

"SÜREKLİ KUSTUĞUM İÇİN BENİ AİLEMİN EVİNE YOLLADI"

Lady Gaga, yıllar önce tecavüze uğradığını da itiraf etmişti. Aylarca aynı kişi tarafından istismar edildiğini söyleyen Gaga, "Sürekli kustuğum ve rahatsız olduğum için hamile hâlimde beni ailemin evinin yolunda bıraktı" ifadelerini kullandı.

Lady Gaga'nın cinsellik itirafı ağızları açık bıraktı: Partnerimin isteklerini sorgusuz sualsiz kabul ediyorum

"YAPIMCI BANA 'KIYAFETLERİNİ ÇIKAR' DEDİ"

Gaga çarpıcı açıklamalarına söyle devam etti:

"19 yaşındaydım ve sektörün içindeydim. Bir yapımcı bana 'Kıyafetlerini çıkar' dedi. 'Hayır' dedim ve gittim. Onlar bana, tüm müzik kayıtlarımı yakacaklarını söylediler ve durmadılar. Bana sormayı bırakmadı ve ben dondum kaldım. Hatırlayamıyorum."

Lady Gaga'nın cinsellik itirafı ağızları açık bıraktı: Partnerimin isteklerini sorgusuz sualsiz kabul ediyorum

"SİSTEM ÇOK İSTİSMARCI VE TEHLİKELİ"

Ağlayarak yaşadıklarını anlatan ve müzik yapımcısının ismini vermeyeceğini söyleyen Gaga, "MeToo hareketini anlıyorum. İnsanların anlatarak rahatladığını anlıyorum ama ben öyle değilim. Ben bu insanla asla karşı karşıya gelmek istemiyorum. Sistem çok istismarcı ve tehlikeli" şeklinde konuştu.

"ÖNCE ACI HİSSETİM, SONRA UYUŞTUM"

Lady Gaga, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendi vücudumu hissedemiyordum. Önce tam anlamıyla acı hissettim, sonra uyuştum. Sonra haftalarca hasta oldum. Anladım ki yaşadığım acı, o kişinin beni kustuğum ve hasta olduğum için hamile bir şekilde ailemin evinin yolundaki bir köşede bıraktığı acıyla aynıydı. Aylarca o stüdyonun içinde kilitli bir şekilde istismara uğramıştım."

Tecavüz itirafı çok konuşulmuştu! Lady Gaga, bu kez de cinsellik açıklamasıyla şaşkınlık yarattı
Tecavüz itirafı çok konuşulmuştu! Lady Gaga, bu kez de cinsellik açıklamasıyla şaşkınlık yarattı
Tecavüz itirafı çok konuşulmuştu! Lady Gaga, bu kez de cinsellik açıklamasıyla şaşkınlık yarattı

Cinsellik, Lady Gaga, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Tecavüz itirafı çok konuşulmuştu! Lady Gaga, bu kez de cinsellik açıklamasıyla şaşkınlık yarattı - Son Dakika Magazin


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