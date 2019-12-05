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Tecavüz kurbanı kadın mahkeme yolunda zanlı ve arkadaşları tarafından yakıldı
6 saat önce
Hindistan’da bir kadın kendisine tecavüz eden saldırgan ve arkadaşları tarafından yakıldı
Hindistan’da tecavüze uğrayan 23 yaşındaki bir genç kadın, kendi duruşması için mahkemeye giderken, içinde tecavüz şüphelisi birisinin de olduğu çete tarafından yakıldı.
Hindistan'da tecavüze uğrayan 23 yaşındaki bir genç kadın, kendi duruşması için mahkemeye giderken, içinde tecavüz şüphelisinin de olduğu çete tarafından ateşe verildi.
Uttar Pradesh eyaletinin Unnao kasabasında meydana gelen saldırının ardından hastaneye kaldırılan genç kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:13
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