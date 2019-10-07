Son Dakika Haberleri: 'Tecavüz sıradan, ağlamak yasaktı': Uygur Türkü kadın Çin'de toplama kampında yaşadıklarını anlattı
Son Dakika Dünya 'Tecavüz sıradan, ağlamak yasaktı': Uygur Türkü kadın Çin'de toplama kampında yaşadıklarını anlattı

'Tecavüz sıradan, ağlamak yasaktı': Uygur Türkü kadın Çin'de toplama kampında yaşadıklarını anlattı

1 saat önce

Çin'in "toplama kamplarında" bir yıl boyunca zorla tutulan Gulbahar Jelilova yaşadıklarını euronews'e anlattı.

Çin'in "toplama kamplarında" bir yıl boyunca zorla tutulan Gulbahar Jelilova yaşadıklarını euronews'e anlattı

'Tecavüz sıradan, ağlamak yasaktı': Uygur Türkü kadın Çin'de toplama kampında yaşadıklarını anlattı

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:01 
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