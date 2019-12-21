'Tecavüz sıradan, ağlamak yasaktı': Uygur Türkü kadın Çin'de toplama kampında yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
Son Dakika Dünya 'Tecavüz sıradan, ağlamak yasaktı': Uygur Türkü kadın Çin'de toplama kampında yaşadıklarını anlattı - Son Dakika Dünya

'Tecavüz sıradan, ağlamak yasaktı': Uygur Türkü kadın Çin'de toplama kampında yaşadıklarını anlattı

6 saat önce

Çin’in ‘’toplama kamplarında’’ bir yıl boyunca zorla tutulan Gulbahar Jelilova yaşadıklarını euronews’e anlattı

'Tecavüz sıradan, ağlamak yasaktı': Uygur Türkü kadın Çin'de toplama kampında yaşadıklarını anlattı, System.String[]

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre bir milyona yakın Uygur Türkü Çin'in "eğitim merkezleri" dediği kamplarda zorla tutuluyor.


Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komisyonu'nun raporuna göre, özerk Uygur bölgesi bir gözetim kampına dönüştürüldü. Çin ise Uygur Türkler'inin Batı Şincan bölgesindeki kamplara zorla gönderildiği iddiasını reddediyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Euronews, Uygur, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:33 
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