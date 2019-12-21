Son Dakika › Dünya › 'Tecavüz sıradan, ağlamak yasaktı': Uygur Türkü kadın Çin'de toplama kampında yaşadıklarını anlattı - Son Dakika Dünya
'Tecavüz sıradan, ağlamak yasaktı': Uygur Türkü kadın Çin'de toplama kampında yaşadıklarını anlattı
6 saat önce
Çin’in ‘’toplama kamplarında’’ bir yıl boyunca zorla tutulan Gulbahar Jelilova yaşadıklarını euronews’e anlattı
Birleşmiş Milletler'e (BM) göre bir milyona yakın Uygur Türkü Çin'in "eğitim merkezleri" dediği kamplarda zorla tutuluyor.
Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komisyonu'nun raporuna göre, özerk Uygur bölgesi bir gözetim kampına dönüştürüldü. Çin ise Uygur Türkler'inin Batı Şincan bölgesindeki kamplara zorla gönderildiği iddiasını reddediyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:33
Son Dakika Şanlıurfa ve Sivas'ta Çin protestoları! Kartondan inşa edilen Çin Seddi'ni yıktılar Çin'de kadın ve kocasına 10 dakika arayla aynı yerde araba çarptı Her şey 10 dakika arayla oldu! Karı-kocaya aynı yerde araba çarptı Libya'nın BM Daimi Temsilciliği: Türkiye ile anlaşma Suheyrat Anlaşması'na aykırı değil