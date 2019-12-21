'Tecavüz sıradan, ağlamak yasaktı': Uygur Türkü kadın Çin'de toplama kampında yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
Son Dakika Dünya 'Tecavüz sıradan, ağlamak yasaktı': Uygur Türkü kadın Çin'de toplama kampında yaşadıklarını anlattı - Son Dakika Dünya

'Tecavüz sıradan, ağlamak yasaktı': Uygur Türkü kadın Çin'de toplama kampında yaşadıklarını anlattı

6 saat önce

Çin'in "toplama kamplarında" bir yıl boyunca zorla tutulan Gulbahar Jelilova yaşadıklarını euronews'e anlattıView on euronews.

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Çin'in "toplama kamplarında" bir yıl boyunca zorla tutulan Gulbahar Jelilova yaşadıklarını euronews'e anlattıView on euronews

'Tecavüz sıradan, ağlamak yasaktı': Uygur Türkü kadın Çin'de toplama kampında yaşadıklarını anlattı

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:54 
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