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'Tecavüz sıradan, ağlamak yasaktı': Uygur Türkü kadın Çin'de toplama kampında yaşadıklarını anlattı
6 saat önce
Çin'in "toplama kamplarında" bir yıl boyunca zorla tutulan Gulbahar Jelilova yaşadıklarını euronews'e anlattıView on euronews.
Çin'in "toplama kamplarında" bir yıl boyunca zorla tutulan Gulbahar Jelilova yaşadıklarını euronews'e anlattıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:54
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