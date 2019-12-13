Tecavüzcüsünü öldüren Rus kadınlar artık hapis cezası almayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tecavüzcüsünü öldüren Rus kadınlar artık hapis cezası almayacak - Son Dakika

Tecavüzcüsünü öldüren Rus kadınlar artık hapis cezası almayacak

6 saat önce

Rusya'da tecavüz girişimlerinde kadınlara nefsi müdafaa hakkı tanıyan yasa resmen yürürlüğe girdi.

Tecavüzcüsünü öldüren Rus kadınlar artık hapis cezası almayacak, System.String[]

Rusya'da tecavüz girişimlerinde kadınlara nefsi müdafaa hakkı tanıyan yasa resmen yürürlüğe girdi.

Kadın tecavüz ve cinayetlerinin en üst düzeylerde seyrettiği ülkelerden biri olan Rusya, önlem olarak yeni bir yasa hazırladı. Parlamento tarafından oluşturulan komisyonun hazırladığı yasa, parlamentoda kabul edilerek resmen yürürlüğe girdi. Parlamentoda onaylanan yasa, tecavüz girişimlerinde kadınlara nefsi müdafaa hakkı tanıyor. Yasaya göre cinsel saldırıya uğrayan kadın, saldırganı yaralar veya öldürürse hiçbir ceza almayacak.

İstatistiklere göre Rusya'da yılda 14 bin kadın erkekler tarafından katlediliyor. Aynı şekilde yılda 2 bin çocuk öldürülüyor. Rusya İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre tüm suçların yüzde 40'ı evde, yüzde 93'ü kadınlara karşı işleniyor.

(İHA)

Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:40 Kaynak: İHA
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