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Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı - Son Dakika

Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı

24.12.2021 12:45
Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı

Aydın'da ünlü iş adamı Necdet Özer, sahibi olduğu inşaat şirketinde satış elemanı olarak çalışan Yıldız S.'ye tecavüz edip alıkoyduğu gerekçesiyle hakim karşısına çıktı. 21 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Özer, aldığı cezayı duyunca adeta delirdi.

Aydın Didim'de geçtiğimiz şubat ayında yaşanan olayla ilgili ünlü iş adamı ve müteahhit Necdet Özer (42) hakkında Söke Ağır Ceza Mahkemesi'nde "tehdit, nitelikli cinsel saldırı, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından dava açıldı.

"TEHDİTLE BENİ SOYDU"

Sabah'ta yer alan habere göre; mağdur kadın Yıldız S. (31) ifadesinde, "Necdet Yapı isimli işletmede 7 aydır satış elemanı olarak görev yapıyorum. 4 Şubat'ta firma sahibi Necdet Özer'e 'Ben artık seninle çalışmak istemiyorum' dedim. Sağ eli ile suratıma 2-3 kez vurdu. Saçımdan tutarak çekti. 'Ben sana ne yaptım' diyerek ağlamaya başladım. Bu sözlerden sonra 3-4 kez daha elinin tersi ile tokat attı. Beni bu halde iş yerinde kimse görmesin diye yatına götürdü. Bana, 'Bıçak alırım, suratını çizerim, seni öldürürüm' şeklinde tehditler savurdu. Tehditle beni soydu. Boğazımdan tutarak 'Ben ne dersem dediklerimi yapacaksın' dedi. Cinsel birliktelikten sonra 3-4 kez tokat attı. Necdet daha sonra yatta duş aldı ve ofise gitti. Daha sonra beni bir otele yerleştirdi. 'İyileşene kadar otelde kalacaksın' dedi" şeklinde konuştu.

Tecavüzle suçlanan iş adamı aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı

"YILDIZ SEVGİLİMDİ"

Necdet Özer ise savunmasında şunları söyledi; "Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Kesinlikle böyle bir olay olmadı. Ben iş adamıyım. Mal varlığımı Didim'de herkes bilir. Bu nedenle birçok kişi benden para koparmaya çalışır. Yıldız sevgilimdi. Benimle evlenmek istiyordu. Yıldız'ın hesabına bir müşterimden para gelmişti. Bu parayı bana iade etmedi. Bu nedenle aramızda gerginlik yaşandı.

"EVE GİTMEK İSTEMEYİNCE YATA GÖTÜRDÜM"

Ayrıca başka insanlarla ilişkim olduğunu düşündüğü için ofise gelenlerden beni kıskanıyordu. Yıldız'ın yaralanmasının sebebi ben değilim. Tartışmamızın asıl sebebi Yıldız'ın kim tarafından darp edildiğini bana söylememesidir. Yaralandığını görünce kendisini eve götürmek istedim. Eve gitmek istemeyince yata götürdüm. Bir akşam yatta kaldık. Ertesi gün otele gittik. Bu yaralanmalara rağmen kendi isteğiyle otelde ilişkiye girdik. Herhangi bir zorlama olmadı."

KADIN ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ, KAMU DAVASI AÇILDI

Hakkında yakalama kararı çıkartılan ve 9 Şubat'ta Altınkum Mahallesi 25 Sokak'ta bulunan firmasına ait inşaatta polisler tarafından gözaltına alınan Özer, Yıldız S.'nin şikayetini geri çekmesine rağmen savcılık tarafından açılan kamu davasında yargılanmaya başlandı.

ALDIĞI CEZAYI DUYUNCA ÇILDIRDI: 21 YIL 8 AY HAPİS

Necdet Özer, 9 Aralık'ta Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, tecavüz, alıkoyma ve darp suçundan 21 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aldığı cezayı duyunca çıldıran Özer, kürsüden kafa üstü yere atladı. Hafif şekilde yaralanan Özer, mahkeme salonundaki çevik kuvvet polisleri tarafından yerden kaldırarak hükümlülerin getirildiği kapıdan dışarı çıkartıldı.

Özer daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Necdet Özer, İş Adamı, Aydın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı - Son Dakika
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