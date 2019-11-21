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Tecavüze uğradı, bağlı olduğu tarikatın liderleri onu suçladı; Moriah Hughes'in hukuk mücadelesi
6 saat önce
Tecavüze uğradı, bağlı olduğu tarikatın liderleri onu suçladı
Amerika Birleşik Devletleri'nde Yehova Şahitleri tarikatına bağlı reşit olmayan iki kıza tecavüz ettiğini itiraf eden bir kişi 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Savcılığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep ettiği Elihu Rodriguez adlı 32 yaşındaki sanık üç ayrı suçtan cezalandırıldı ve 'cinsel saldırgan' olarak kayıtlara geçti.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:49
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