Son Dakika Haberleri: Tecavüze uğradı, bağlı olduğu tarikatın liderleri onu suçladı; Moriah Hughes'in hukuk mücadelesi
Son Dakika Dünya Tecavüze uğradı, bağlı olduğu tarikatın liderleri onu suçladı; Moriah Hughes'in hukuk mücadelesi - Son Dakika Dünya

Tecavüze uğradı, bağlı olduğu tarikatın liderleri onu suçladı; Moriah Hughes'in hukuk mücadelesi

6 saat önce

Tecavüze uğradı, bağlı olduğu tarikatın liderleri onu suçladı

Tecavüze uğradı, bağlı olduğu tarikatın liderleri onu suçladı; Moriah Hughes'in hukuk mücadelesi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde Yehova Şahitleri tarikatına bağlı reşit olmayan iki kıza tecavüz ettiğini itiraf eden bir kişi 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


Savcılığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep ettiği Elihu Rodriguez adlı 32 yaşındaki sanık üç ayrı suçtan cezalandırıldı ve 'cinsel saldırgan' olarak kayıtlara geçti.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:49 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sivas'a özgü mermer ve travertenler 4 kıtada 18 ülkeye ihraç ediliyor
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları beIN Sports, Süper Lig maçlarını Amerika'da ücretsiz yayınlayacak Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu, ABD'li diplomatı kürsüden indirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 19:44:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tecavüze uğradı, bağlı olduğu tarikatın liderleri onu suçladı; Moriah Hughes'in hukuk mücadelesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]