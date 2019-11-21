Tecavüze uğradı, bağlı olduğu tarikatın liderleri onu suçladı; Moriah Hughes'in hukuk mücadelesi

Amerika Birleşik Devletleri'nde Yehova Şahitleri tarikatına bağlı reşit olmayan iki kıza tecavüz ettiğini itiraf eden bir kişi 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Savcılığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep ettiği Elihu Rodriguez adlı 32 yaşındaki sanık üç ayrı suçtan cezalandırıldı ve 'cinsel saldırgan' olarak kayıtlara geçti.